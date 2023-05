Jaro Slávik měl deprese a bral prášky: Skandál s gay pornem ho dostal na dno

Zdroj: Profimedia

Dávno není žádným tajemstvím, že hudební producent a hledač talentů Jaro Slávik v devadesátých letech natočil několik pornofilmů určených pro pánské publikum. O své minulosti pochopitelně ale dlouho mluvit nechtěl. Nyní ale udělal velkou výjimku. Vysvětlil, proč se kdysi postavil nahý před kameru, a také popsal, co se mu honilo hlavou, když se na pornoskandál po letech přišlo.

Minulost se mu utajit nepodařilo. Když se v roce 2012 provalilo, že slovenský producent a porotce z show Česko Slovensko má talent Jaro Slávik v 90. letech pod pseudonymem Roman Gregor natáčel gay pornofilmy, snažil se vše zapřít. Později přiznal, že je na kameře skutečně on a své chování sváděl na mladickou nerozvážnost. Více se o minulosti ale bavit nechtěl. Nyní se k ožehavému tématu ale opět vrátil.

Deprese a návštěvy psychiatričky

Jak Jaro Slávik přiznal v rozhovoru pro pořad K-Fun v Rádiu Viva, nebýt jednoho odvážného kroku, o jeho pornominulosti nemusel dnes vůbec nikdo vědět. „V roce 2012 jsem udělal chybu, když mě přesvědčil Paľo Rusko, abych šel Peťovi Puškárovi pomáhat s politickou kampaní jako marketingová tvář. Byla to zapomenutá strana nějakých dezolátů. Nabídli mi 20 tisíc eur. Dodnes mi dluží 5 tisíc eur. Média krátce na to vytáhli to moje gay porno. Ale kromě mě tam byli i jiní známí fešáci. Označili mě za veřejného nepřítele a začali mě pronásledovat,” vysvětloval Jaro Slávik, co se dělo poté, co jeho tajemství nebylo nadále tajemstvím.

Tlak veřejnosti byl natolik silný, že se Slávik nakonec musel přestěhovat. Trpěl depresemi, chodil na psychiatrii a bral antidepresiva.

Finanční problémy

Jaro Slávik pak také prozradil, jak se do pornobranže vůbec dostal. V devadesátých letech sice dle svých slov už poměrně dobře vydělával, i tak se ale dostal do finančních problémů a přemýšlel, jak z nich ven. „Kamarádi v té době chodili krást do Rakouska, ale já se bál. Albánci dělali drogy, zkoušel to i jeden můj kamarád, sebrali mu drogy a nezaplatili. Mně se naskytla ta možnost točit gay porno. Říkal jsem si, že ok, možná se mi naskytne i hetero porno, které by mě bavilo víc. Ale po dvou filmech jsem zjistil, že to není ta cesta,” nechal se slyšet známý producent.