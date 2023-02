Hanzlík a jeho kruté metody: Brejchovou dusil v tichu, děsil se ho syn i Brodská

Zdroj: Profimedia

Jaromír Hanzlík byl v mládí idolem nejedné ženy. Charismatický herec to v osobním životě neměl vůbec lehké. Zejména ovšem kvůli své povaze. Jeho jediný syn David se k němu navíc příliš nehlásil, ale měl k tomu své důvody.

Čtyřiapadesátiletý David se svým otcem naposledy promluvil před deseti lety. Mlčení skončilo až ve chvíli, kdy Jaromír Hanzlík oslavil sedmdesáté páté narozeniny. Díky této slavnostní příležitosti se David o otci dokonce i nečekaně rozpovídal.

Zpověď syna

I když se Hanzlíkovi dařilo po profesní stránce, osobní život mu až tak dobře nefungoval. S jediným synem si k sobě velmi dlouho hledali cestu. „Prošli jsme docela trnitou cestu v našem vztahu od mého dětství přes pubertu, vzdor a cestu zpátky k porozumění. Táta je velkorysý, a zároveň poměrně složitý. Je opravdu strašně moc přísný, a to jak na svoje okolí, tak zároveň i na sebe,“ prozradil David v dokumentu České televize o známém herci.

I přes poměrně striktní výchovu ke svému otci vzhlížel a bral ho jako osobnost. „Táta chce mít všechno nalajnovaný a rychlý řešení je nejlepší. Když jsem udělal průšvih, dostal jsem vynadáno, přes držku a šlo se dál,“ prozradil o životě se slavným otcem Hanzlík junior.

Vzpomínky Brodské

O složitém soužití s Hanzlíkem ví něco i herečka Tereza Brodská. Maminka Brodské herečka Jana Brejchová s hvězdou seriálu Sanitka tvořila několik let pár. Vztah Brodské a jejího nevlastního otce byl až tak vyostřený, že spolu několik let nemluvili. „Ať už jsme spolu zažili cokoliv, dobré i horší věci, vzpomínám na těch pár let s tebou ráda! Opravdu s tebou nebyla nuda! A možná i díky tvým přísným výchovným metodám (pravda je, že jsem v té době byla taky v těžké pubertě) jsem samostatná, nezávislá a asi ne tak úplná krá..a. Na divadle jsem tě absolutně zbožňovala a naše spory byly v tu chvíli smazány,“ sdílela Tereza nedávno otevřenou vzpomínku na Instagramu.

V jednu chvíli žili dohromady pod jednou střechou všichni čtyři. Domácnost ve složení: Hanzlík, Brejchová a jejich děti David a Tereza. I na tuhle dobu má černovlasá herečka vzpomínku. „Od první chvíle jsem cítila, že jsem v jeho domě na Malá Straně prvek, který ho irituje a štve. A tak se mě i svého syna Davida snažil za každou cenu převychovat. Protože podle něj jsme byli rozmazlení frackové,“ šokovala Tereza upřímností v knize Moje máma Jana Brejchová.

„Třeba s námi několik dní nemluvil – a to někdy i s mámou. My jsme nevěděli proč. Až pak nám řekl, že to bylo kvůli nějakému přestupku, špatně uklizené věci nebo tak něco. A já jsem nechápala, proč kvůli tomu muselo být dusno tři dny,“ dodala.