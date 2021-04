Absurdní vzpomínka Jaromíra Hanzlíka: Jeho kamarád půjčoval džíny za pětikorunu

V 70. letech jste si o džínách mohli tak akorát nechat zdát. Někdo se na ně závistivě koukal ve výloze Tuzexu, jiný získal tolik potřebné bony a mohl si jeden exemplář stylových kalhot koupit.

Jak herec Jaromír Hanzlík vzpomíná na doby socialismu, nikoho nenechá na pochybách, že to byly časy, kdy se dalo kšeftovat opravdu se vším. Vše, co k nám přišlo ze Západu, bylo ikonické, obdivované a chtěné.

Na jeden takový vtipný přivýdělek zavzpomínal herec při křtu knihy Jeans Story od Michala Patrova. Hanzlík se rozpovídal o tom, jak to tu vypadalo, když byl určitého zboží opravdu nedostatek.

Džíny z tuzexu

„Já si pamatuju, že když tady byl v 70. letech Tuzex, jedním z nejvyhledávanějších artiklů byly džíny, které se tam kupovaly. A já mám takovou historku o mém kamarádovi z Lanškrouna. Ten jako mladej někde sehnal bony, jel do Prahy, koupil rifle, vrátil se s nimi zpět a půjčoval je za pět korun na odpoledne. Představte si to! Dostal pětikorunu, platící se prošel Lanškrounem a druhý den v nich šel zase někdo jiný. Byla to doba, kdy všechno, co přicházelo ze Západu, bylo úžasný,“ pobavil herec historkou pro magazín Sedmička.

Sám vozil tajně džíny do Ruska. Jezdil na zájezdy s vinohradským divadlem a vždy je na zájezd do Moskvy vzal. Vyměnil je totiž s ruskými kolegy za vrtačku, digestoř a jednou dokonce i za barevnou televizi.

Deska Beatles

Na gymplu měl pak ve třídě také vychytralou obchodnici, která uměla chytnout tehdejší šanci za pačesy.

"Její tatínek byl tehdy v Londýně a přivezl první desku Beatles. A ona ji také půjčovala za pět korun na odpoledne," pokračoval ve výčtu obchodních talentů z řad svých známých Hanzlík.

Sám herec nebyl také žádným svatouškem. Přebral Janu Brejchovou Brodskému a odvedl ji od rodiny. Byl jejím partnerem dlouhých deset let a proslýchá se, že si nikdy nerozuměl s jejími dětmi. Ty na něj také s láskou nevzpomínají.

