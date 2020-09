Jaromír Jágr jako táta? Překvapivá slova jeho neteře Pavlíny!

Jaromír Jágr po svém posledním vztahu přiznal, že za rozpadem většiny z nich, může právě jeho zápal pro hokej, který je pro něj vždy na prvním místě!

"Na žádnou ze svých ex partnerek nedám dopustit. Všechny byly skvělé, problém byl ve mně. Nebudu nic říkat, ale nevíme, co by se stalo, kdybychom měli dítě. Možná že by to dnes bylo jinak," tvrdil nedávno hokejista. Mimo jiné ale prý za rozchody mohl i jeho strach ze závazků!

"Z mého pohledu jsou nejhorší rozvody. Když máš malé dítě, neodnesou to ti dva lidé, kteří se rozcházejí, ale to dítě, z toho já mám strach. Mám blok, že bych mohl někomu negativně ovlivnit život!" překvapil Jágr. Od té doby se ale nic nezměnilo!