Jaromír Jágr bude možná překvapen! Čím se živila jeho nová láska Dominika?

Dominika Branišová si ihned po odhalení jejího románku s Jágrem smazala Facebook i Instagram, což pro profesionální modelku bylo velice podezřelé. Nyní se ukazuje, že měla vážné důvody svou minulost skrývat!

Deník Expres získal svědectví muže, který Branišovou zná, a prozradil na ni nejednu pikantní informaci! "Dominika se vždycky ráda bavila a málokdy odcházela domů před zavíračkou. Ráda si užívala, na čemž pro holku v jejím věku není nic špatného, ale bylo to její velké mínus. Byla na můj vkus až příliš moc koketní, což jí nezvedalo společenské renomé, spíše naopak," šokoval známý modelky!

Koketnost navíc údajně patřila přímo k zaměstnání Branišové! Živila se tím, že dělala v cizině mužům společnost na baru! "V modelingu se jí tam příliš nedařilo, tak si to vynahrazovala právě na těch večírcích, na kterých modelkám z Evropy platili za to, aby tam zůstaly do ranních hodin a pily s místními. Staraly se o zábavu a dostaly za to zaplaceno. Je to hodná holka, která si vždy šla za tím, co chtěla. Mnohdy ale musela morálka stranou," překvapil muž, který dokonce měl prý k Branišové kdysi velmi blízko! Jágr zatím svou novou milenku nekomentuje, kdysi ale taneční období Kopřivové přešel, bude reagovat stejně i tentokrát? To ukáží až příští týdny…