Jágr si nedá pokoj! Strávil noc s Hantuchovou, ta vypadá jako Kopřivové máma

Nikdo neměl strach, že by zůstal Jaromír Jágr po rozchodu s Veronikou Kopřivovou dlouho na ocet. Obava by to byla zbytečná. Po neúspěšném vztahu s teplickou kadeřnicí se vrhl do náruče ženě o něco zkušenější. Je jí slovenská tenistka Daniela Hantuchová, které už pomalu táhne na čtyřicet, ale děti žádné nemá. Nelze si nevšimnout, že krásná sportovkyně je úplně stejný typ jako Kopřivová.