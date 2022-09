Jaromír Jágr promluvil o založení rodiny, inspirací je mu Plekanec i Větrovský

Zdroj: Profimedia

Hokejista Jaromír Jágr se ani v padesáti do rodiny nehrne. Jeho přítelkyně Dominika Branišová nyní ukončila kariéru modelky, a tak by měla na miminko čas i prostor. Hokejový génius o rodině sice mluví, ale stejně si raději úžívá svobody.

O dítěti se Jágr rozepsal na svém Instagramu po návštěvě kamaráda Petra Větrovského. Komentář hokejové legendy směrem k miminku ovšem nebyl plný nadšení, naopak. „Když jsem byl v sedle kola na Lipně, vzal jsem to rovnou ke kamarádovi, abych se podíval na jeho syna. Gratuluji a přeji hlavně zdraví. Přebalovat jsem nechtěl (to nechám na tatínkovi), ale dvacet hodin spánku denně mě zaujalo,“ napsal k videu z návštěvy.

Okolní babyboom

Kolem Jágra je v poslední době více než dost miminek. Jeho neteř, Pavlína, nedávno přivedla na svět syna Maxe. Nyní se narodil chlapec i jednomu z jeho blízkých kamarádů.

Dětí už má dost i jeho hokejový kolega Tomáš Plekanec, ten posledního potomka přivítal na začátku května. „Gratuluji k narození miminka a přeji celé rodině hlavně zdraví. Ať je celá vaše rodina šťastná. Jen tobě jsem chtěl Pleky napsat, že jsi mi dal dva sliby. Ten první byl, že zařídíš a pohlídáš, aby porod proběhl až po naší baráži o udržení extraligy. To jsi splnil. Druhý slib byl, že pokud se zachráníme a narodí se syn, bude se jmenovat Jaromír. To jsi nesplnil. Já se nezlobím. Na děti jsi pořád ještě mladý, tak máš ještě šanci splnit si to příště,” vzkázal Plekancovi po narození syna Olivera Jágr. Reakce čtyřnásobného otce na sebe dlouho nenechala čekat. „Milý Jaromíre, děkujeme za krásné a vtipné přání, ale zázraky neumím. Každopádně na rozdíl od tebe na té kladenské mládeži pracuji, máš nejvyšší čas také začít,“ rýpnul si Plekanec.

O dítěti přemýšlí

V rozhovoru pro CNN Prima NEWS Jaromír objasnil, jak to se založením rodiny má. "Výhoda je, že jako chlap můžu mít dítě i v pozdějším věku. Já mám děti strašně moc rád, ale myslím si, že je pořád ještě čas. Ne sice moc, ale pořád je čas." Jistá změna v Jágrově chování nastala už nyní. Jaromír se začal zapojovat do domácích prací. Jeho přítelkyně nedávno sdílela na svých sociálních sítích zážitek ze společné domácnosti.

S hokejistou byla v kuchyni, když zrovna dojela myčka na nádobí. Hokejové legendě půvabná brunetka řekla, zda by nemohl uklidit nádobí z myčky. „No už nejsi v NHL. Měl by ses trochu zapojit!,“ pálila do Jágra Dominika. Jaromír poslechl a nádobí začal pečlivě dávat do skříní v kuchyni. Jak to tak vypadá, hokejista začíná být připravený na rodinný život.