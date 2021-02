Jaromír Jágr schytává kritiku za vztah: "Páprda, měl by si raději hrát s dětmi!"

Jaromír Jágr je už několik měsíců po uši zamilovaný do Dominiky Branišové. Kvůli vztahu s o 22 let mladší modelkou se ale hokejista stává terčem posměchu. Fanoušci mu radí, aby si konečně našel ženu pro život a přestal randit s děvčaty, které by věkem mohly být jeho dcery.

Jaromír Jágr měl vždy slabost pro krásné a mladé ženy. To ostatně naznačuje i pohled na jeho předchozí vztahy. Zatímco Jaromír už nějaký ten pátek při pohledu do zrcadla počítá šediny, jeho dívky často vypadají, jako by právě dokončily střední školu.

Aktuální přítelkyni Jágra, Dominice Branišové, je 27 let a hokejista, který před pár dny oslavil 49. narozeniny, vedle ní jen kvete.

Vztah věkově nesourodé dvojice ale nedá spát internetovým haterům. V diskuzích se čím dál častěji objevují názory, že by se Jágr měl konečně usadit. Někteří se dokonce pouští i do Branišové a nit suchou nenechali ani na bývalé partnerce Jágra, Veronice Kopřivové.

Vztah Jaromíra Jágra a Dominiky Branišové budí u lidí smíšené pocity

Jaromír Jágr sice za rok oslaví padesátku, svým šarmem však stále dokáže okouzlit o generace mladší modelky. Díky tomu se stává terčem zlých jazyků a schytávají to i jeho partnerky.

"Už mi přijde jako starý úchyl," nebrala si servítky v diskuzích například paní Andrea. K ní se přidali desítky dalších.

"Čím je starší, tím je hloupější. Měl by si najít normální ženu. Vždy si najde holku, která by mohla být jeho dcera. Nebo zakrývá homosexualitu," píše Tomáš.

"Je to neštěstí když se mladé dívky lepí na zaopatřeného, movitého člověka a on si myslí, jak ho milují. Kdyby nebyl slavný, tak si ho na ulici nikdo nevšimne, i když je to pohledný muž. Kdyby chodil do továrny s tím jeho věkem, neopřela by se o něj ani lopatu. Je to smutné, ale proti gustu, žádný dišputát," pustila se do Jágra paní Iveta.

Lidé Jágra varují před zlatokopkami a kladou dokola stejnou otázku: Skutečně by na něj mladé modelky letěly, kdyby neměl miliony na kontě?

"Vypadá jako jeho dcera," píší lidé o Branišové

"Další mladá holčina co si myslí, že ho užene k oltáři, ale až se na ní vykašle, protože na rozdíl od něj bude chtít rodinu, tak už to jednou pro vždy bude bejvalka Jágra, takže média budou psát o každým jejím uprdnutí," navezla se paní Alena do bývalé přítelkyně Jágra a nebyla jediná. "Na jeho oslavě chyběla striptérka, to asi Verča Kopřivová nemohla," přisadila si další slečna v komentářích.

Jeden z hejtrů dokonce Jaromíra Jágra nazval páprdou. "Páprda jeden. Hezčí by bylo vidět fotky, kde pózuje nebo si hraje se svými dětmi, ne pokaždé s mladší a mladší slečnou. Vypadat dobře taky nebude věčně."

V hromadě negativních zpráv se ale našlo pár jedinců, kteří se Jágra zastali. "Pořád vypadá dobře, žije mezi mladými lidmi, takže si nikdy nebude připadat starý. I když ty roky má, tak to neodsuzujte a přejte mu to. Je to jeho věc a vaše zbytečná starost, nemyslíte? Když budou šťastní proč ne, oni musí vědět, né vy."

Ostřílený hokejista je ale nejspíš na kritiku zvyklý, před časem si prošel podobným pranýřováním kvůli Veronice Kopřivové, na kterou se odhalila její práce tanečnice u tyče. Tak snad fanynky a fanoušci Jágra nakonec jeho novou partnerku vezmou na milost a třeba se starý mládenec konečně rozkoupe a zavře tím pusu všem škarohlíkům.