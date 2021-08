Jaromír Jágr oslavil výročí vztahu s Dominikou, hokejista je konečně šťastný

Zdroj: Profimedia

Jaromír Jágr už rok chodí se sympatickou brunetkou Dominikou Branišovou. Podle fotek, které dvojice občas sdílí na sociálních sítích, to vypadá, že mu poslední vztah náramně svědčí. Talentovaný sportovec se často směje a působí spokojeně.

Loni v červnu se začalo poprvé spekulovat o tom, že má Jaromír Jágr novou známost. Tehdy si sportovec zajel do Špindlerova Mlýna, kde ale nebyl sám. Společnost mu dělala "neznámá kráska". A když se potvrdilo, že dvojice spolu opravdu randí, Dominika se okamžitě stáhla ze sociálních sítí a smazala všechny svoje fotky.

Kritici jim lásku nepřáli

Později vyšlo najevo, že milenci se potkali už v únoru v pražském klubu Duplex, kde Branišová pracovala jako manžerka a starala se o VIP hosty. Právě díky tomu se během jednoho večera seznámila s hvězdným hokejistou. A přestože někteří lidé předpovídali, že vztah s o tolik mladší dívkou nemůže Jágrovi vyjít, partneři jsou pořád spolu.

Nedávno se dvojice ukázala na svatbě producenta Petra Větrovského, kterému šel Jaromír za svědka. Bylo vidět, že hokejista si veselku blízkého kamaráda hodně užíval a celou dobu byl vysmátý od ucha k ucha. Kromě toho nemohl spustit oči ze svojí lásky, každou chvíli se jí dotýkal a bral ji nadšeně do náruče.

Více času na rodinu

Není divu, že asi každého hned napadlo, jak by to milencům slušelo ve svatebním. Jaromír Jágr měl několik vztahů, které ale zatím vždycky skončily rozchodem. Hokejista se ještě nikdy neoženil a nemá děti, což by se ale brzy mohlo změnit. Jaromít totiž už ohlásil, že jeho práce v hokejovém klubu se bude z ledu pomalu více přesouvat do manžerské pozice. A to by znamenalo, že by konečně mohl mít více prostoru na to, aby se usadil a založil rodinu.

Jaromír jako svědek na svatbě producenta Petra Větrovského.