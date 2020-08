Jak se mají expartnerky Jágra? Pronásleduje je stejná "smůla" ve vztazích!

V roce 2000 představil Jaromír Jágr světu novou partnerku, Andreu Verešovou. Tento vztah vypadal velice nadějně a fanoušci hokejisty věřili, že právě Andrea bude ta pravá! Modelka se dokonce kvůli Jágrovi odstěhovala do USA, nakonec ale neustála náročný život, navíc toužila po dětech a sportovec se na rodinu ještě necítil.

Verešová našla štěstí po boku podnikatele Daniela Volopicha, kterého si vzala za muže a je spokojenou maminkou dvou dětí. Navíc jí ani mateřství neubralo na půvabu. Jako jediná bývalá partnerka hokejisty se vdala!

Po krátkém románku s Lucií Borhyovou, která sama příliš štěstí v lásce nemá, potkal Jágr Innu Puhajkovou. S ní prožil šest let, ani toto soužití ale nebylo to pravé, a dvojice se rozešla. Puhajková žije pátým rokem s fotbalistou Petrem Tlustým a už více než rok plánují miminko. Stejně jako ostatní Jágrovi ex se ale ani Inna k oltáři dodnes nedostala!