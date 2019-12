Majetek Jaromíra Jágra: Z toho se podlomí kolena i bohaté Hantuchové!

Ačkoliv je Jarda miliardář, tento fakt nikdy nedával najevo. Není typ člověka, který by se majetkem potřeboval veřejně chlubit. Částky, které vydělal jsou ale naprosto astronomické.

Když budeme počítat pouze to, co si vydělal do minulého roku, kdy ukončil kariéru, pohybujeme se v miliardách! 117,8 milionů dolarů, při převodu na českou korunu je to neuvěřitelných 2,375 miliard!!!

Takové množství peněz si asi běžný smrtelník neumí ani představit. Navíc, pokud by se k tomu přičetly nemovitosti a výdělky z jiných činností než hokeje, byla by částka ještě vyšší. Jágr měl však období, kdy financemi doslova hýřil!