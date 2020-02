Jaromír Jágr chce ještě dítě? Po krachu s Kopřivovou zase hledá lásku!

Veronika Kopřivová se krátce po oznámení rozchodu s Jaromírem Jágrem pochlubila novým partnerem, Miroslavem Dubovickým. Na rozdíl od ní se zatím Jarda do vztahu rozhodně nevrhá , naopak to vypadá, že prožívá druhou pubertu! Děvčata se kolem něj jen točí a nevypadá to, že by se zrovna chystal usadit…