Jaromír Jágr ukázal fotku z mládí: 30 let starý snímek zachycuje klíčový moment

Zdroj: Profimedia

Legendární hokejista Jaromír Jágr si je velmi dobře vědom obrovského počtu fanoušků, kteří jej sledují nejen na ledě, ale také na sociálních sítích. Na svém Instagramu tak čas od času sdílí nejrůznější střípky ze svého života, přičemž se rád vrací i do minulosti. Teď svým příznivcům ukázal, jak se během posledních třiceti let změnil.

Je to už více než třicet let, kdy nejznámější český hokejista Jaromír Jágr vyrazil hrát hokej do zámoří, kde se jeho kariéra začala naplno rozjíždět. Velký milník ve svém životě Jágr pochopitelně neponechal bez fotodokumentace, o kterou se po více jak třech desetiletích nyní podělil i se svými fanoušky.

Typický účes a džíska

„Mám docela rád ty retro fotografie. Připomínají mi vzpomínky, které si myslím, že jsem už zapomněl, ale díky fotkám je někde v mozku najdu v zadním šuplíku. Takhle jsem před více než třiceti lety přiletěl do Pittsburghu,” napsal Jaromír Jágr ke snímku, na kterém je zachycen na letišti. V ruce přitom drží velký kožený kufr, přes ramena má typickou devadesátkovou džínovou bundu a na hlavě svého pověstného mulleta.

Nebyla to ale jediná jeho vzpomínka na časy minulé, před pár dny se například Jágr rozhodl se smíchem poukázat na to, jak se během let změnila móda. „Nedávno jsem tu dával post, jak se za tu dobu, co hraji, hokej vlastně změnil. Psal jsem o pokroku v technologiích, ale zapomněl jsem ještě na jednu oblast. Oblečení,” uvedl ke snímku, na kterém stojí s Martinem Strakou. „Tenkrát jsme si s Martinem mysleli, že jsme top. Alespoň já tak tedy stojím,” dodal ještě Jágr a připojil ke svému textu i několik vysmátých smajlíků.

S hokejem skončí

Padesátiletý hokejista moc dobře ví, že hokej nemůže hrát donekonečna, a tak, kromě vzpomínání na minulost, tráví čas i tím, že přemýšlí, co dál. Svou budoucnost vidí v podnikání, které už stačil rozjet. „Chtěl jsem mít něco vlastního. Něco, co by mi nahradilo mezeru, až skončím s hokejem. A ten konec se velkou rychlostí blíží,” nechal se v rozhovoru pro Seznam Zprávy slyšet Jágr, který se svou firmou nazvanou JJ68 bude prodávat doplňky pro sportovce.