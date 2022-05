Jaromír Jágr přežil střet s tramvají: Myslel jsem, že to je můj konec

Zdroj: Profimedia

Jaromír Jágr měl ve středu v dopoledních hodinách autonehodu. Podle dostupných informací se měl vůz sportovce střetnout s tramvají a Jágr musel být ošetřen v záchrance. Slavný hokejista se krátce po nehodě ozval sledujícím na sociální síti a popsal, co se přesně stalo.

Jaromír Jágr neměl zrovna nejlepší středeční ráno. Nehoda se stala u Fakultní nemocnice v Motole. Hokejistův elektromobil značky Kia se střetl s tramvají, která narazila na straně řidiče. Na místě museli zasahovat hasiči, policisté i záchranáři.

Jágr sice skončil v péči zdravotníků, nehoda se ale naštěstí obešla bez vážnějšího zranění. "Muž po nehodě podepsal negativní revers s tím, že nepotřebuje převoz do nemocnice," prozradila Novinkám mluvčí záchranářů Jana Poštová.

Hokejista se krátce po nehodě ozval svým fanouškům na Instagramu, kde podrobně popsal, jak nehodě došlo.

Byla to moje chyba

"Milí fanoušci, ale i všichni ostatní. Chtěl bych vám jen krátce sdělit, co se dnes stalo, kdy jsem byl součástí dopravní nehody. Byla to moje chyba. Na Plzeňské jsem se snažil přejet z jednoho směru do druhého. Kontroloval jsem si tu druhou stranu a ve vhodnou chvíli jsem do ní najel. Byl ale velký provoz a v tom jsem nestihl zareagovat na tramvaj, která jela velkou rychlostí ve stejném směru jako já," popsal Jaromír Jágr hrozivě vypadající nehodu.

Hokejista byl z nehody pořádně otřesený. "Všiml jsem si jí půl metru přede mnou, na poslední chvíli. Myslel jsem si, že je to můj konec. Vždy jsem věřil, že vyšší moc má nade mnou ochranou ruku a dnes jsem se o tom znovu přesvědčil. Díky Bohu! A také mě překvapila a vlastně i zachránila moje KIA, ze které jsem i přesto, jak to hrozivě vypadalo, vylezl bez zranění. Co je ale nejdůležitější, že se cestujícím v tramvaji nic nestalo. Tímto bych tuto smutnou událost zakončil. A děkuji všem za pochopení a také za pomoc těm, kteří na místě zasahovali," dodal Jágr, který je rád, že se srážka obešla bez zranění.

Jágr měl obrovské štěstí