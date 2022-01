Jaromír Jágr oplakává smrt své neteře: Jaká byla Naďa Kallová?

Zdroj: Profimedia

Legendární český hokejista Jaromír Jágr prožívá nesmírně smutné chvíle. A nejen on, ale také celá jeho rodina. Neteř slavného sportovce Naďa Kallová totiž v pouhých čtyřiceti letech podlehla zákeřné nemoci. Naďa byla mezi lidmi velmi oblíbená. Zůstala po ní čtyřletá dcera a zdrcený manžel.

Dlouhé čtyři roky statečně sváděla boj s leukémií, který nakonec prohrála. Naďa Kallová, neteř legendárního hokejisty Jaromíra Jágra, zemřela krátce před koncem loňského roku. Zprávu o její smrti však rodina zveřejnila až několik dní na to. „Před koncem roku nám bohužel odešla moje milovaná sestra Naďa,” uvedl na Instagramu její bratr Jiří Kalla. „Nezvládnu popsat, jak moc skvělý člověk byla… Stejně tak jako nezvládnu popsat její nádhernou duši, kdy byla pro každého vždy oporou,” dodal ještě zdrcený bratr.

S Jágrem pracovala

Naďa Kallová si své soukromí nejspíše střežila a mnozí z fanoušků Jaromíra Jágra o její existenci vůbec nevěděli. Tomu možná přispěl i fakt, že Jágrova sestra Jitka Naďu vyvdala. Ani sám hokejista se tedy s Naďou nijak více nevídal. To ovšem neznamená, že by pro něj její smrt nepředstavovala velkou ztrátu. Koneckonců, Naďa dokonce do té doby, než se v ní leukémie probudila v plné síle, pracovala podle Blesku v Jágr Teamu.

Zůstala po ní čtyřletá dcera

Odchod na věčnost Nadi Kallové je dost možná největší ránou pro její teprve čtyřletou dceru. Ta si v současné chvíli možná ani tak neuvědomuje, co se vlastně stalo. Už teď je ale jasné, že jí maminka během dospívání bude nesmírně chybět. „Má alespoň super tátu, který se o ni postará. Vyrůstat bez mámy je to nejhorší,” nechala se slyšet pro eXtra.cz nevlastní sestra Kallové Pavlína Jágrová. Ta zároveň dodala, že v posledních chvílích života Nadi začala leukémie velmi rychle vítězit a Naďa boj během krátké chvíle vzdala.

„Taková krásná a hodná holka, měla malé dítě. Čtyři roky, chudinka, bojovala s leukémií, na podzim oslavila čtyřicátiny,” nechal se slyšet pro Blesk zdroj z okolí Nadi Kallové. Je vidět, že její smrt zasáhla mnohé.