Jaromír Jágr truchlí nad smrtí tatínka: Do nebe mu poslal krásný vzkaz

Hokejista Jaromír Jágr momentálně prožívá ty vůbec nejtěžší chvíle. Ve věku 82 let mu totiž zemřel jeho tatínek Jaromír Jágr starší. O smutnou novinu se se svými fanoušky sportovec podělil na sociální síti. Tam také svému tatínkovi za všechno poděkoval.

Nejslavnější český hokejista Jaromír Jágr se na sociální síti podělil o tu nejsmutnější zprávu. Na svém Instagramu oznámil, že mu zemřel tatínek Jaromír Jágr starší. Bylo mu 82 let. Podle webu TN.cz se již delší dobu potýkal s blíže nespecifikovanými zdravotními problémy.

Děkuju za vše!

Jaromír Jágr o smrti svého tatínka informoval dojemným vyznáním. „Jestli je pravda, že si děti před narozením vybírají rodiče, tak mé první rozhodnutí bylo to nejlepší, jaké jsem kdy udělal. Díky za vše, tati!” vzkázal hokejista do nebe svému otci, které jej v kariéře vždy podporoval. Sám býval hokejistou, a tak k tomuto sportu dovedl i svého syna. Jaromír Jágr starší byl také prezidentem kladenského klubu. Ten podle iSport před deseti lety předal do správy právě synovi.

Udělal to pro otce

Jaromír Jágr si od otce vzal pod svá křídla kladenský klub rád. Jak totiž před lety uvedl, pro otce byla správa klubu náročná. „Jediný, komu se ulevilo, byl táta, který s tím předtím měl hrozné starosti, nervoval se, měl jsem o něj strach. Každopádně jsem připravený teď klubu co nejvíc pomoct,” uvedl Jágr při převzetí.

Hokejista si byl se svým otcem velmi blízký a dával na jeho rady. Teď už se bude muset obejít bez nich. Útěchou mu však může být to, že na něj tatínek bude dohlížet alespoň shora.