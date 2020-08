Jágr se pochlapil a vzal na večeři novou lásku: Tam dokázal, jak je zamilovaný

Po nepodařeném vztahu s Veronikou Kopřivovou má Jaromír Jágr novou lásku. Je jí šestadvacetiletá Dominika, kterou vzal hokejista na večeři do restaurace ve Slovanském domě. Jágr si zřejmě řekl, že už nebude nic skrývat a krásnou Dominiku natočil.

Nezapomněl dát do pozadí hravý filtr a písničku My oh My od kapely Slade. „Všichni potřebujeme někoho na povídání, rameno na vyplakání, trochu lásky. Věřím v ženu, věřím v lásku mou,“ zpívá se v písni.

Jeho láska se u stolu popadala za břicho

Zdroj: Instagram

Jágr tím jasně dává najevo, jak moc je do ní zamilovaný. Se sexy modelkou byl poprvé viděn v červnu ve Špindlerově Mlýně. K jejich vztahu se vyjádřila i jeho expřítelkyně Inna Puhajková, se kterou byl Jágr nejdéle ze všech žen.

Když začala randit s Jágrem, bylo jí jen 20 let. „Já jsem v té době byla nepolíbená šoubyznysem, mladá. Tlak to byl velký. Jí je tuším 26 let, takže je zkušenější než já v té době. Věřím tomu, že si poradí,“ myslí si Inna o jeho nové přítelkyni.