Jak stárne Jaromír Jágr: Z klučiny na "MacGyvera" šarmantním chlapákem

Zdroj: profimedia

Jaromír Jágr je náš národní poklad. Pokud v cizině chcete vysvětlit, kde je Česká republika, stačí říct jméno známého hokejisty a každý ví kde hledat. Po kariérní stránce se Jardovi velice daří, jeho plat je přímo pohádkový, stejně jako majetek. Horší je to však se vztahy! Nedávno oznámil rozchod s Veronikou Kopřivovou a tak je opět svobodný mládenec! Jágr už má rozhodně věk na to si založit rodinu a usadit se, zatím to ale moc nadějně nevypadá. Aktuálně věnuje veškerou energii do rekonstrukce stadionu v rodném Kladně a na ženy nemá pomyšlení. Za svojí kariéru Jarda mnohokrát změnil image. S věkem má však čím dál větší charisma! Pojďte se s námi podívat do galerie, jak šel čas s oblíbeným sportovcem!