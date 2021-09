Jaromír Jágr do toho konečně praští? S Branišovou už mají svatební píseň

Zdroj: Profimedia

Jaromír Jágr je nejznámější starý mládenec u nás a i když o něj mají ženy obrovský zájem, svůj titul si zatím sportovec drží zuby nehty. Vypadá to ovšem, že rok před padesátkou už má hokejista konečně chuť se usadit, poprvé totiž mluví veřejně o svatbě!

Jaromír Jágr měl v minulých letech hned několik vztahů, které vypadaly velice nadějně. Po několika letech vždy krásky hokejistu opustily, jelikož toužily po rodině, což Jágr odmítal.

Hokejová hvězda se netají tím, že má jisté obavy z manželství, i role otce, a proto se do těchto věcí zatím nežene.

"Z mého pohledu jsou nejhorší rozvody. Když máš malé dítě, neodnesou to jen ti dva, kteří se rozcházejí, ale i to dítě. A z toho já mám strach. Mám blok, že bych mohl někomu negativně ovlivnit život," svěřil se před časem sportovec na Instagramu a dodal, že se mimo jiné bojí také následné rozvodové války o jeho peníze. Jelikož vydělal Jágr před tři miliardy, není divu, že tyto obavy v jeho hlavě panují.

Vztah s Dominikou Branišovou zatím klape, dotáhne modelka Jágra konečně k oltáři?

S Dominikou Branišovou randí Jaromír Jágr od loňského léta a zatím oba dva vypadají ve vztahu spokojeně. Hokejista rozdává úsměvy na všechny strany a poprvé po dlouhé době ze svých úst vypustil slovo svatba.

Zpěvák Richard Krajčo se totiž nedávno nechal slyšet, že jednu z jeho písní chce Jágr na svém obřadu.

To samozřejmě vyvolalo u fanoušků hokejového Boha obrovský zájem a Jágr pikantní iformaci snad poprvé nevyvrátil! Že by se konečně rok před padesátkou nechal přemluvit k veselce?

Branišová a Jágr: Už víme, co nám bude hrát na svatbě

Jaromír Jágr byl ze slov svého kamaráda Richarda Krajča lehce zaskočený, nakonec ale o svatbě s Branišovou přeci jen řekl pár slov.

"To že Richard říkal? On ví, že je to moje nejoblíbenější a vždycky, když ho vidím, tak ji chci zahrát. Tak aspoň víme, co na svatbě budou hrát," sdělil hokejista CNN Prima News.

Dominika pak Jaromírovi přitakala. "To já nevím, ale každopádně je to naše oblíbená písnička. Ale co bude, to nikdo neví. Když bude svatba, tak aspoň víme, co se tam bude hrát," shodli se partneři na výběru svatební písně. Teď už zbývá jen žádost o ruku. Pokud se Jágr rozhoupe, Branišová bude první žena, která se dostala ve vztahu s vyhlášeným starým mládencem takto daleko. Necháme se tedy překvapit, co hrdličky nakonec vymyslí a zda se skutečně dočkáme tolik let očekávaného obřadu.

Branišová s Jágrem zatím obchází cizí svatby, že by hledali inspiraci na vlastní?