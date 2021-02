Jágrův synovec o chování strýce: Čekal, že pro něj budou ostatní dělat za oběd

Dokonce prý dostal z vedení Rytířů padáka. Strýc si ho tam už dál nepřál. Kalla říká, že se začal obklopovat nesprávnými lidmi, kteří ho balamutí a důvěřivý hokejista jim to baští i s navijákem. Nepochopil, jak může legenda věřit cizím lidem a ne své vlastní rodině.

„Ta ztráta důvěry nebyla z mé strany, ale z jeho strany. Každý se na to může koukat jakkoliv, ale myslím si, že rodina je to nejcennější, co máme, a myslím si, že je to nejvíc, čeho bychom si měli cenit. Pokud nevěříme rodině, komu bychom v dnešním světě měli věřit?“ ptá se v rozhovoru pro Expres.cz Jiří Kalla.