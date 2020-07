Jak stárne Jaromír Jágr: Z klučiny na "MacGyvera" šarmantním chlapákem

Jaromír Jágr je náš národní poklad. Pokud v cizině chcete vysvětlit, kde je Česká republika, stačí říct jméno známého hokejisty a každý ví kde hledat. Po kariérní stránce se Jardovi velice daří, jeho plat je přímo pohádkový, stejně jako majetek. Horší je to však se vztahy!

Ačkoli to není tak dlouho, co se Jaromír Jágr ukázal ve společnosti nové dívky, poslední dobou opět působí jako svobodný mládenec!

Jágr už má rozhodně věk na to si založit rodinu a usadit se, zatím to ale moc nadějně nevypadá a on sám s tím nejspíš už ani moc nepočítá.

Aktuálně věnuje veškerou energii do projektu rekonstrukce stadionu v rodném Kladně, takže na ženy momentálně nejspíš nemá ani pomyšlení. A jak se můžete přesvědčit v naší galerii, není to proto, že by se ženám nelíbil.

Za svojí kariéru Jarda mnohokrát změnil image, ale vždy vypadal dobře. Dokonce by se dalo říct, že s věkem má čím dál větší charisma!