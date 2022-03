StB i medaile od Putina: Jaromír Nohavica byl terčem kritiky několikrát

4

Jaromír Nohavica a Vladimir Putin

Zdroj: Profimedia

Zpěvák Jaromír Nohavica v posledních dnech přišel o mnoho ze svých fanoušků. Stalo se tak v návaznosti na to, že odmítl vrátit medaili, kterou v roce 2018 obdržel od ruského prezidenta Vladimira Putina. Vzdání se medaile by podle něj bylo jen „laciným gestem”. Za svá slova čelí vlně kritiky, není to ovšem poprvé…