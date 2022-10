Jaromír Soukup si Agátu Hanychovou hýčká: Byt za osm milionů kvůli vstávání

Zdroj: Profimedia

Agáta Hanychová musí kvůli ohroženému těhotenství hodně odpočívat a lékaři jí doporučili také omezit brzké vstávání. Influencerka proto začala ihned shánět nové bydlení, aby to měla na natáčení svého pořadu na TV Barrandov co nejblíže.

Agáta Hanychová skončila minulý týden v nemocnici, jelikož začala v jedenáctém týdnu těhotenství nečekaně krvácet. Nyní musí budoucí trojnásobná maminka většinu času trávit v posteli, aby miminko v pořádku donosila.

Od lékařů navíc dostala doporučení omezit vstávání se slepicemi, jak má ve zvyku. To je ale problém skrz pracovní závazky, a proto Agáta shání byt, aby si mohla déle přispat.

"Neměla bych vstávat tak brzo. Takže hledám byt na Praze 6, Podbaba nebo Praha západ, Roztoky a okolí. Před rekonstrukcí, do max. osmi milionů," sdílela Hanychová se sledujícími své požadavky. Jaromír Soukup evidentně zavelel a vytáhl z kapsy pár milionů, aby své milované zařídil co nejlepší podmínky během jejího požehnaného stavu.

Vše dala Prachařovi

Není žádným tajemstvím, že Agáta Hanychová zůstala po rozvodu s Jakubem Prachařem prakticky na mizině, jelikož musela exmanžela vyplatit ze společného domu.

"To, že jsem Jakubovi musela zaplatit za věci, které byly moje, například jsem si svůj pozemek kupovala dvakrát, protože jsem neměla sílu na to se s ním soudit, ačkoliv si myslím, že bych to vyhrála, to je věc jiná. Půlku mi na to dala máma. Nejhorší ale pro mě bylo vědomí, že jsem mu platila za pozemek, který byl prokazatelně můj. Já být chlap, tak bych se na sebe nemohla podívat do zrcadla. On s tím očividně žít může, tak ať se v těch penězích utopí, ať je třeba snídá. On už je mi jedno," přiznala influencerka v rozhovoru pro magazín Exkluziv.

Po boku Jaromíra Soukupa se ale o finance už instagramová hvězda nemusí obávat o svou budoucnost, majitel TV Barrandov je totiž miliardář a jak vidno, vůči své těhotné partnerce je více než štědrý.

