Trampoty Jaromíra Soukupa: Agáta nedá mobil z ruky, výraz magnáta mluví za vše

Zdroj: PETR TOPIČ / MAFRA / Profimedia

Agáta Hanychová odletěla na začátku týdne do New Yorku, kde si užívá luxusního bytu svého partnera Jaromíra Soukupa. Dvojnásobná maminka celý výlet minutu po minutě natáčí svým sledujícím na Instagramu a z výrazu majitele TV Barrandov to působí, že už je z neustálého dokumentování tak trochu otrávený.

Jaromír Soukup se rozhodl své nové partnerce Agátě Hanychové ukázat svůj hojný majetek a tak po návštěvě jeho sídla v Marbelle zaletěli na krátký výlet do New Yorku, kde má mediální magnát luxusní byt.

Agáta Hanychová je z cestování s miliardářem naprosto nadšená a jako správná influencerka natáčí v průběhu celého dne své zážitky, které následně sdílí s fanoušky na svém Instagramu.

Ve Španělsku se ještě Soukup poměrně ochotně s Hanychovou fotil a natáčel, po několika týdnech to ale vypadá, že už toho začíná mít plné zuby. Místo přirozeného úsměvu je na posledních fotkách spíše v křeči a sledujícím to začíná být podezřelé.

Zamračený Soukup

Majitel TV Barrandov v minulosti opakovaně kritizoval celebrity, které se denně prezentují na Instagramu. Navážel se například do Dary Rolins za to, jak se neustále natáčí a nyní se sám dostal do stejné pozice.

Křečovitého výrazu Soukupa na nejnovějších fotkách a videích si všimli fanoušci v komentářích. Někteří dokonce spekulují o tom, zda miliardář s Hanychovou náhodou nerandí pouze, aby ukázal na trapnost dnešních influencerů nebo zvýšil prodej svých tištěných plátků.

"Mně to přijde, jako by chtěl Soukup touhle cestou všem těm, kteří se přesně takto prezentují na Instagramu (jako například Dara, kterou za to velice kritizoval), jen ukázat, jak jsou trapní. A aby se přes léto dobře prodávaly ty jeho časopisy. A jestli je to opravdu z lásky, tak je stejně trapný jako všichni který kritizoval. Jinak mi nedává smysl, proč by se takto veřejně prezentoval. V jeho věku bývá člověk opatrný a prozíravý," vymýšlí diskutující divoké teorie. Zatímco Soukupovi tuhne úsměv, Hanychová po jeho boku jen kvete. Necháme se tedy překvapit, zda miliardář překoná Agátinu tříměsíční lhůtu nebo po návratu z Ameriky proběhne divoký rozchod nejsledovanějšího páru.

Agáta Hanychová v New Yorku natáčí prakticky vše, co potká po cestě