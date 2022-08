Konečně můžu být svá: Hanychová promluvila o svobodě ve vztahu se Soukupem

Zdroj: MAFRA PETR TOPIČ / iDNES.cz / Profimedia

Agáta Hanychová a Jaromír Soukup si už více než dva týdny užívají společnou dovolenou ve Španělsku a jejich láska jen vzkvétá. Hrdličky si denně vyměňují skrze Instagram zamilované vzkazy. Dvojnásobná maminka se prý ve vztahu s majitelem TV Barrandov konečně cítí svobodně a nemusí se přetvařovat.

Agáta Hanychová a Jaromír Soukup jsou ve fázi největší zamilovanosti a s fanoušky denně sdílí videa a fotky z jejich ostře sledovaného vztahu.

"Žádná změna od včerejška, miluju Agátu Hanychovou a její svět," pěje miliardář ódy na o šestnáct let mladší influencerku.

Vyznání ihned Agáta svému milému oplatila. "Když tě fotí někdo, před kým konečně chceš a můžeš být svá. Holky, přeju vám, abyste to taky… Je to… Nevím, hustý. To je debilní slovo, je to svoboda," napsala Hanychová k fotce z Marbelly, kde se již cítí jako doma.

Je krásná a hodná

Zatímco Agátu Hanychovou na první pohled zaujaly hlavně nohy Jaromíra Soukupa, seznam televizního magnáta je o něco delší.

"Mně se na ní líbí všechno, to já nedokážu říct takhle jedním slovem. Krásná, hodná, myslím, že si ve všem rozumíme. My asi nemáme ani žádný téma, o kterým bychom si neměli co říct nebo se zásadně střetli," prozradil Soukup v prvním živém vysílání u své partnerky na Instagramu.

"Mně se na tobě líbí všechno," zopakoval zamilovaný Soukup, který má oči jen pro Agátu.

Hanychová a Soukup se předhání v milostných vyznáních