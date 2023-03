Hanychová a Soukup se budou brát: Předčí průběhem svatby Vémolu s Lelou?

Zdroj: Profimedia

Agáta Hanychová již brzy přivede na svět svého v pořadí třetího potomka, jehož otcem je miliardář Jaromír Soukup. Nyní se influencerka svěřila, že bude mediální magnát u porodu a navíc to vypadá, že se brzy schyluje k hvězdné veselce.

Agáta Hanychová v dubnu porodí Jaromírovi Soukupovi dceru Rozárku a oba už se společného miminka nemohou dočkat.

Zatím hrdličky stále nebydlí pod jednou střechou a přejíždí mezi svými domy, do budoucna ale plánují veliké stěhování.

Aktuálně prochází bydlení majitele TV Barrandov velikou rekonstrukcí a až se u něj vybudují tři dětské pokojíčky, Hanychová se i s dětmi přesune z vily, kterou si pořídila v manželství s Jakubem Prachařem. Společné hnízdečko ovšem není jediná věc, kterou dvojice vyhlíží. Dcera Veroniky Žilkové se podle všeho brzy bude vdávat.

První Soukupův porod a svatba za dveřmi

Agáta Hanychová si v živých vysíláních na Instagramu několikrát postěžovala, že ji zatím její partner Jaromír Soukup nepožádal o ruku i přesto, že se jim brzy narodí společný potomek.

Touhy své milované chce Soukup co nejdříve splnit a nedávno prozradil, že hodlá své příjmení předat nejen očekávané dcerce, ale také Agátě.

Majitele TV Barrandov navíc čeká zcela nový zážitek v podobě asistence u porodu. Ačkoliv má z předchozího manželství dvě děti, u jejich narození nebyl a proto si příchod třetího dítěte hodlá tentokrát vychutnat od prvních vteřin.

Fanoušci extravagantního párečku nyní s napětím očekávají, zda svatba Hanychové a Soukupa předčí loňskou teatrální veselku manželů Vémolových, nebo se dvojice rozhodne pro skromný obřad pouze s nejbližšími. Necháme se překvapit.

Už dříve v živém vysílání Hanychová řekla, že by se měli vzít, jelikož jim to píše spousta lidí. "No vidiš to… Nikdy by mě to nenapadlo. Začnu o tom přemýšlet," odpověděl mediální magnát.

