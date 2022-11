Slovní průjem Jaromíra Soukupa: Za kritiku Slavíka do něj šla Pártlová a další

Zdroj: Profimedia

Jaromír Soukup v jednom ze svých pořadů na TV Barrandov drsně zkritizoval hudební soutěž Český slavík. Mediální magnát se opřel do moderátorů i účastníků akce a odpověď na sebe nenechala dlouho čekat.

Jaromír Soukup se bohužel nezdráhal zhodnotit akci roku, a to předávání Českých slavíků. Majitel TV Barrandov na celém večeru nenechal nit suchou.

"Háma mi přijde jako takovej mrňavej, slizkej chlapík. Arogantní. Ten druhej, ten Sokol, já nevím, říká se, že to nemá úplně vyřešený s holkama, klukama a podobně. Je možný, že to na něm zanechalo nějaké stopy," nebral si přítel Agáty Hanychové servítky.

Soukup dokonce prohlásil, že moderátorka Tereza Pergnerová byla pod vlivem drog. "Pak tam byla třetí, ta Pergnerová, prý byla dřív na drogách, já si myslím, že v sobotu byla na drogách určitě. A říkala, že prej mně její manžel dá injekci. Prosím vás, ona má nějakýho manžela (podnikatel Jiří Chlebeček), se kterým prý má dítě, a ten byl prej na drogách, anebo je veterinář nebo já nevím nebo doktor. Pak urazila Karlose Vémolu, který tam seděl. Druhej den jí to prý bylo líto, protože se vyspala pravděpodobně z toho tripu, na kterým byla," prohlásil Soukup na účet bývalé hvězdy Esa. Kritiku ale schytali i další.

Dara Rolins a její rumunské karaoke

"Když bylo Daře Rolins 13, tak zpívala ty Zvonky štěstí, to jsme ji měli rádi, od té doby vlastně toho moc neudělala. Teď tam udělala show (na Českém slavíkovi), která svojí úrovní… to bylo opravdu jako karaoke v rumunském baru ve tři hodiny ráno. To bylo jako pekelný," plivnul si Jaromír Soukup také zpěvačku Daru Rolins, která na slavících předvedla velkolepou show alá Jennifer Lopez.

Video s prohlášením majitele TV Barrandov pak sdílel na svém Instagramu Aleš Háma. Netrvalo dlouho a na Soukupa se strhla lavina kritiky od umělců z českého rybníčku.

Martina Pártlová o příteli Agáty Hanychové prohlásila, že je "kok*t" a k ní se přidaly další celebrity. Monika Absolonová napsala pouze zvracející smajlíky a třeba Eva Holubová položila otázku, zda to Jaromír Soukup myslí vážně. "Tak to mi ho vyndej. Na to se nedá ani nic napsat… pokud se nechci vyjadřovat jako pan Hanych," vyjádřil se Roman Vojtek.

"A já ještě opravdu donedávna čekal (teď už jen nejspíš marně doufám), že si sundá tuhle škaredou masku, pod kterou se se smíchem objeví Kazma. Ježiš, to je tak krásná představa," okomentoval video David Gránský. Mediální magnát si ale z pranýřování své osoby nic nedělá a svým nabroušeným jazýčkem hodlá dál provokovat kolegy z branže.

Hodnocení Jaromíra Soukupa vzbudilo veliké emoce