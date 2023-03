Dáda našla zastání u Soukupa: Jak ženská vypadá, se prostě nekomentuje

Zdroj: Profimedia

Jaromír Soukup přišel s nečekanou výzvou k lidem. Mnohdy je kritický k řadě celebrit z českého i slovenského showbyznysu, nyní umravňoval diváky, ať jsou ve svém vyjádřování mírnější. Svou podporu adresoval herečce a zpěvačce Dádě Patrasové.

Na hvězdu dětských srdcí se strhla mela, poté co vystoupila ve Víkendové Snídani s Novou. Spekulovalo se o tom, že do pořadu dorazila pod vlivem alkoholu. Soukup celou situaci, která se děje kolem Dády, označil jako lynč.

Podpora Dády

Majitel a moderátor TV Barrandov vydal prohlášení na svém Instagramu. „V současné době se hejtuje Dáda Patrasová. Že do Snídaně s Novou přišla, blábolila zmateně a že prý ošklivě vypadala a určitě byla opilá,“ řekl na úvod svého příspěvku. „Jak ženská vypadá, se prostě nekomentuje. Já nevím, jestli byla opilá, je mi to vlastně jedno. Má svoje roky. A říkat, jestli je opuchlá, řešit, jestli má botox, jestli měla před týdnem lepší, nebo horší vlasy, to mi přijde jako dementní,“ prohlásil na obranu Dády. Mediální magnát se dále vyjádřil k tomu, že i on nejspíš zažil Patrasovou ve vysílání lehce opilou. Mělo to být v době, kdy se Slováček vrátil domů po konci vztahu s Gelemovou. „Působilo to trochu nedůvěryhodně, asi taky trochu pod vlivem byla,“ přiznal.



K celé situaci se vyjádřila po několika dnech i samotná Dáda. "K tomu, co se píše, jen tolik, že jsem do Novy šla s chřipkou a horečkou. Moje chyba. Kdo chce psa bíti, vždycky si hůl najde. Neměla jsem tam nemocná chodit. Jak to přecházím, tak se mě chřipka drží," uvedla na svou obranu pro eXtra.cz.

Soukup jako kritik

Soukup se sám v minulosti vyjadřoval k řadě celebrit velmi kriticky. Rýpnul si například do herečky Jiřiny Bohdalové, ta podle něj musí vymést každý večírek. Minulý rok se ve své televizi pustil také do Petra Vojnara, několikrát padla slova o tom, že moderátor se chce pouze proslavit po boku Lucie Vondráčkové a nic neumí. Jeho urážkám neunikla ani skoro tchyně Veronika Žilková. Pro ostrá slova si nejde daleko ani jeho současná partnerka a nastávající matka jeho dítěte Agáta Hanychová. Ta zase na podzim minulého roku v pořadu Holčičky označila herečku Jitku Čvančarovou jako obtloustlou paní. Následně se za svá slova omluvila na Instagramu.