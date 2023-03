Soukup z donucení zaplatil dluhy: Teď plaší z porodu Hanychové

Zdroj: Profimedia

Jaromír Soukup pravidelně plní titulky bulvárních médií hlavně kvůli svému vztahu s influencerkou Agátou Hanychovou. Poslední dobou se ale majitel TV Barrandov propírá převážně v souvislosti s milionovými dluhy. Ty měl podle nejnovějších zpráv majitel TV Barrandov uhradit, ačkoliv tvrdil, že se jedná o šikanu od konkurence.

V insolvenčním návrhu firmy Cinema City Czech, Cinexpress a Knowlimits Group shodně uváděly, že agentura Médea, která patří do Soukupovy mediální skupiny Médea Group, neuhradila několik faktur za poskytnutí reklamního prostoru.

Dluh v případě Cinema City činil zhruba 1,994 milionu korun, u Cinexpressu 895 580 korun a u Knowlimits Group 641 585 korun. Městský soud v Praze pak s Médeou zahájil 17. února insolvenční řízení.

Advokát firmy Médea Martin Richter sice nejprve označil návrh za "šikanózní", podle nejnovějších údajů zveřejněných z kraje týdne v insolvenčním rejstříku oznámil, že zmíněné dluhy nakonec Médea uhradila 24. února. "S ohledem na výše uvedené tvrzení úpadce (Médea) navrhuje, aby soud insolvenční řízení s ním vedené zastavil," oznámil Richter podle webu novinky.cz. V rejstříku následně firma Cinema City Czech potvrdila zaplacení dluhu a navrhla zastavení řízení. Majitel TV Barrandov se tak nyní může soustředit hlavně na svou těhotnou partnerku Agátu Hanychovou, která mu koncem dubna porodí dceru, a neřešit, zda někde něco dluží.

V životě nebyl u normálního porodu

Vztah Jaromíra Soukupa a Agáty Hanychové od samého začátku budí pozornost médií i fanoušků, podle budoucí trojnásobné maminky ale zájem postupně upadá. "Já myslím, že už nikoho vůbec nezajímáme, takže my jsme rádi. Tak možná jsme přišli proto na Český ples, že něco uděláme… Nevím co. Já s tím břichem? Nevím, je to na tobě, miláčku," prohlásila influencerka v rozhovoru pro iDnes.

Mediální magnát se s partnerkou nyní připravuje hlavně na příchod miminka. "Horlivě? No tak jako každý rodič. Samozřejmě máme starost. Agáta je v sedmém nebo osmém měsíci, no, tak už je to za rohem," pochlubil se Soukup, který má z předchozích vztahů ještě syna a dceru. Zdá se, že z porodu Hanychové přeci jen nervózní je.



Hanychová pak prozradila, že ačkoliv je Jaromír zkušený otec, u porodu bude s třetím potomkem poprvé. "Budu rodit v nemocnici. (smích) Já jsem v nemocnici u mého porodníka pana doktora Vlka, kterému naprosto důvěřuji. Jaromír už má samozřejmě dvě děti, ale v životě ještě nebyl u normálního porodu, takže pokud to dopadne, tak ti držím palce," dodala dcera Veroniky Žilkové, která se s majitelem TV Barrandov dala dohromady loni v létě a po třech měsících vztahu světu oznámila, že je těhotná.

