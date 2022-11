Jaromír Soukup urazil Jiřinu Bohdalovou: Herečku podpořili kolegové z branže

Zdroj: Profimedia

Jaromír Soukup má pěkně ostrý jazýček a ve svých pořadech se pravidelně naváží do různých celebrit z českého rybníčku. Naposledy se majitel TV Barrandov pustil do Jiřiny Bohdalové, kterou obvinil z toho, že vymetá večírky za peníze.

Jaromír Soukup si ve svých pořadech nebere s celebritami servítky a tentokrát si vzal na paškál známou herečku Jiřinu Bohdalovou.

"Proč obráží každý den dva mejdany? Protože je to kšeft. Ona za to dostane zaplaceno," urážel mediální magnát herečku v jedné ze svých mnoha talkshow.

"Tyhle výmysly nestojí vůbec za komentář," odpověděla Blesku Jiřina Bohdalová, která byla ze slov majitele TV Barrandov nepříjemně zaskočená. Pak ale přišla nečekaná vlna solidarity ze strany kolegů z branže, kteří se Bohdalové začali zastávat.

Uráží lidsky výjimečnou bytost

Soukupovy útoky na Jiřinu Bohdalovou zvedly ze židle nejen samotnou herečku, ale i mnoho jejích kamarádů ze showbyznysu, kteří byli z vyjádření miliardáře znechucení.

"Paní Jiřina Bohdalová je ikona. Neskutečně si jí vážíme. A když jsme ji oslovili jako kmotru našeho nového alba Ty a já, tak okamžitě přijala a o penězích nebyla jediná zmínka ani z naší, natož z její strany. Jedinou podmínkou, kterou si kladla, bylo, že si s námi chce dát skleničku po koncertě v Lucerně. A taky se tak stalo, což pro nás byla velká pocta. Slovům pana Soukupa nerozumím, nechápu je, a hlavně to, proč uráží tuto lidsky výjimečnou osobnost. Příště by to chtělo se lépe informovat a nešířit zbytečné pomluvy," zastal se herečky Jan Kopečný z kapely Botox.

Bohdalovou podpořila i Mirka Van Gils, jejíž knížku herečka nedávno pokřtila. "Spojuje nás láska k pečení a k dětem. A ona je famózní babička! Když jsem jí zavolala, v mžiku si vzpomněla i na mé kluky a na naše společné natáčení. Ona mi řekla, že taková pozvání moc nepřijímá, ale pro mě udělá výjimku," uvedla známá cukrářka.

Jiřina přišla vždy velice ráda

Jiřina Bohdalová v minulosti například křtila také alba svých kamarádek Heleny Vondráčkové, Hany Zagorové, Jitky Zelenkové či Evy Pilarové, ani v jednom z případů ale nechtěla honorář.

"Proboha, nikdy nic nechtěla, naopak! Byly s Evou velké kamarádky a Jiřina přišla vždycky velice ráda," podpořil hvězdu vdovec po Pilarové, Jan Kolomazník.

Bohdalová ale nebyla jediná, koho Jaromír Soukup v pořadu VIP Svět Speciál v poslední době urazil. Šéf televize se nevhodně vyjadřoval i o Lucii Borhyové, Štefanu Margitovi a mnoho dalších.

Bohdalová se k nechutným urážkám od Soukupa raději ani nechtěla vyjadřovat