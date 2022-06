Jaromír Soukup hledal štěstí i s Kateřinou Brožovou: Tam ale tvrdě narazil

Zdroj: Profimedia

Byli spolu několik dlouhých let a mohlo se zdát, že se jim oběma po několika neúspěšných vztazích konečně podařilo najít vhodný protějšek. Pak ale zničehonic přišel rozchod. Herečka Kateřina Brožová a Jaromír Soukup se měli dokonce brát. Nestárnoucí blondýnka ovšem nechtěla žít podle představ někoho jiného, a tak se rozhodla mediálního magnáta opustit.

Krásná herečka Kateřina Brožová měla ve svém životě v lásce spíše smůlu. Když se ale kolem roku 2014 dala dohromady s mediálním magnátem a moderátorem Jaromírem Soukupem, vypadalo to, že konečně trefila do černého. Oba zpočátku dost dlouho vztah tajil, pak ale kápli božskou a začali se společně objevovat na nejrůznějších společenských akcích. V jednom roce byli dokonce považováni za nejkrásnější pár na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech.

Zásnuby a nic

V roce 2016 Jaromír Soukup požádal Kateřinu Brožovou o ruku a začala se plánovat svatba. Už tenkrát to ale podle všeho mezi párem v některých věcech skřípalo, neboť měsíce plynuly a svatba stále nikde. Dvojice nakonec v roce 2019 potvrdila, že se jejich životní cesty rozešly.

V rozhovoru, který Kateřina Brožová před časem poskytla v pořadu Limuzína s Mírou, herečka uvedla, že se ve vztahu se Soukupem kvůli jeho mediálnímu obrazu dostávala někam, kam úplně nechtěla. „Ano, to byl do značné míry výsledek toho všeho. Ale na začátku to bylo obráceně. On nebyl terčem, ale výrobcem. Byl mediálním magnátem a člověkem, který začal provozovat televizi, kde jsem pracovala. Někam se to pak celé posunulo jinam, myslím hlavně politicky,” vysvětlovala příčiny konce vztahu herečka.

Rozešla se ona

Kateřina Brožová má ráda svou svobodu, která byla rovněž důvodem toho, proč její vztah se Soukupem dospěl do svého konce. „Ano, já jsem neposlušná. Vždycky jsem chtěla dělat svou práci. Prostě jsem chtěla žít podle svého. Člověk, který je z branže a začne žít s herečkou, má třeba úplně jiné představy,” komentovala ještě vztah s mediálním magnátem v pořadu Show Jana Krause.

A jakmile herečka vnímala, že její vztah nefunguje, jak by měl, rozhodla se jej ukončit. „Žádný muž se se mnou nikdy nerozcházel. Všichni partneři naopak velmi litovali toho, že jsem je opustila,” řekla rázně pro iDNES. „Žádný můj vztah v minulosti ani v budoucnosti nebyl a nebude bez lásky, protože tak já s partnerem žít nedokážu,” vysvětlila ještě svůj postoj ke vztahům.