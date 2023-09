Exmilenka Vémoly si brousí zuby na Soukupa: Veřejné pozvání na rande

Zdroj: Profimedia

Jaromír Soukup je po ročním vztahu s Agátou Hanychovou opět single a to samozřejmě zaujalo jeho nápadnice, které si na něj již brousí zuby. Zájem o majitele TV Barrandov projevila například bývalá milenka Karlose Vémoly, Lulu Černá. Silikonová blondýnka dokonce mediálního magnáta veřejně pozvala na rande.

Bývalá milenka Karlose Vémoly Zdena Černá alias Lulu se do Jaromíra Soukupa zakoukala už před několika měsíci. Tehdy vyzvala jeho partnerku Agátu Hanychovou na zápas do klece organizace RedFace, tu ale trojnásobná maminka odmítla a k souboji nakonec nedošlo,

Před pár dny ale Hanychová oznámila světu rozchod a Lulu zacítila svoji šanci. Silikonem vylepšená fitnesska ihned nahrála video, v němž vyzvala Jaromíra Soukupa, aby dorazil na její oslavu narozenin.

"Potom bude velká afterparty, takže doufám, že všichni přijdete," vzkázala Lulu fanouškům na svém instagramu a následně oslovila přímo samotného majitele TV Barrandov, pro kterého bude mít v první řadě zápasu v RedFace nachystané VIP místečko.

Jaromír je prototyp krasavce

"A tobě, Jaromíre, bych chtěla dát malé překvapení. Budeš tam mít rezervovaný VIP stůl přímo u klece, abys to všechno mohl vidět zblízka, takže určitě doufám, že přijdeš a že se zúčastníš pak té afterparty, takže se uvidíme tam," vyzvala Lulu Černá veřejně Jaromíra Soukupa a pak mu vyslala vzdušný polibek.

Ostatně svou slabost pro mediálního magnáta přiznala blondýnka již v minulosti. "Já jsem ho kontaktovala, ale on, jak je oficiálně s ní, tak si dával pozor, takže by ji dřív asi nepodvedl. Já se do toho už teď radši moc nemontuji. Ale pokud by byly spekulace, že ji podvedl, pravda a pokud jejich vztah už není tak dokonalý, tak váhat nebudu," řekla Lulu před časem webu Extra.

"Mně se opravdu zalíbil na první pohled. Nerozumím tomu, proč to někteří zpochybňují. Myslím, že Jaromír je prototyp krasavce v nejlepším věku. Plus je charismatický a úspěšný. Takže úplně perfektní," opěvovala Černá podnikatele v rozhovoru pro VipStar.cz. V té době ale Lulu tvrdila, že nikomu nechce rozvracet vztahy. Zároveň ale nevěřila, že má vztah Hanychové a Soukupa šanci na úspěch, což se nyní potvrdilo. Vztah ostře sledované dvojky trval něco málo před rok a vznikla z něj dcera Róza.

Lulu věří, že získá srdce Jaromíra Soukupa