Jaromír Soukup poprvé o rozchodu: Přiznal únavu a omluvil se Mátlové

Zdroj: Profimedia

Jaromír Soukup se poprvé vyjádřil k rozchodu s Agátou Hanychovou. V pořadu VIP svět na TV Barrandov si mediální magnát postěžoval, že mu někdo údajně chtěl ublížit pomluvami. K překvapení všech se pak mediální magnát omluvil své bývalé přítelkyni Mátlové.

Agáta Hanychová rozchod s Jaromírem Soukupem sdílela s fanoušky na Instagramu minulý víkend. Influencerka v rozsáhlém statusu napsala, že se její cesty s majitelem TV Barrandov rozchází a dál zůstávají přátelé.

Zatímco trojnásobná maminka byla ohledně rozpadu vztahu poměrně otevřená, Soukup několik dní tajemně mlčel. Nakonec se k celé věci vyjádřil v jednom ze svých mnoha pořadů.

"Agáta oznámila rozchod, s Agátou netvoříme pár. S údivem jsem sledoval, kolik nenávisti kolem mě je. Jak jsem byl Agátě nevěrný, jak zkrachujeme. Přijde mi to přes čáru. Prý jsem byl Agátě nevěrný s Terezou Mátlovou. Neviděl jsem ji rok a půl. Nevím, co to má znamenat. Někdo si to vymyslel, aby mi ublížil a také Agátě. To mě štve," okomentoval Jaromír Soukup a překvapivě se pak omluvil své bývalé přítelkyni Tereze Mátlové. "Terezo, promiň, ale já za to nemůžu," dodal mediální magnát, který se zpěvačkou randil v roce 2020.

Trápení v lásce

"Jestli jsem vám dnes přišel, že jsem trochu ztrhanej, tak trochu jsem," přiznal Jaromír Soukup, že ho rozchod s Hanychovou psychicky poznamenal.

Kromě trápení v lásce navíc řešil majitel TV Barrandov poslední dny i další problémy. Neznámý pachatel totiž udal Soukupa kvůli údajnému užívání a prodeje drog.

"Pak mě kontrolovala policejní jednotka, že převážím drogy. Jak člověku ještě mohou ublížit? Co by se ještě mělo stát? Zastřelit mě, zapálit mi dům, zničit mě… Co jsem komu udělal. Mám hranici, soukromí je soukromí, mám hranici, kam veřejnost nepustím," vysvětlil mediální magnát.

Rozchod s Hanychovou Soukupa zasáhl