Soukup popsal historku s dychtivým fotbalistou: Nemohl z Agáty spustit oči!

Agáta Hanychová a Jaromír Soukup jsou aktuálně asi nejzamilovanějším párem českého showbyznysu, alespoň to tak působí ze sociálních sítí. Influencerka sdílí každý den mraky společných fotek a videí s televizním magnátem a tvrdí, že je to konečně ten pravý. Hrdličky už se ale prý stihly i pořádně pohádat.

Agáta Hanychová s Jaromírem Soukupem se cukrovali v jeho španělské vile, kde společně trávili již druhou romantickou dovolenou. V současné době jsou v New Yorku. Majitel TV Barrandov dokonce kvůli novému vztahu pozastavil natáčení svých četných pořadů a naplno si užívá společnosti o šestnáct let mladší dvojnásobné maminky.

Extravagantní dvojka spolu randí něco málo přes měsíc a oba berou vztah seriózně a nepovažují ho pouze za letní lásku. Za krátkou dobu už ale stihl Soukup odhalit u Agáty hned několik věcí, které ho nemile překvapily.

"Mně vadí, když Aguš oslovují kolemjdoucí muži. Děje se to kdekoli. To mi vadí. Wakeboardoví trenéři, číšníci, zejména pak fotbalisti. Já doufám, že to patří k zábavné části našeho života a že se kvůli tomu nemusím nijak zvlášť vzrušovat. I když poslední večírek s fotbalisty, kdy jistý fotbalista seděl vedle nás a z Agáty nemohl spustit oči… A já nevím, jestli ona provokovala jeho nebo mě,” postěžoval si Soukup v nedávném rozhovoru pro Exkluziv. Miliardář také přiznal, že už se s Hanychovou několikrát pohádali.

Máme se hezky

I když jsou Soukup s Hanychovou do sebe po uši zamilovaní, dokáží si vyměňovat názory i pěkně zostra. "Pohádali jsme se šestkrát za hodinu," svěřil se majitel TV Barrandov ve výše zmíněném časopise. Ve stories ale pak Hanychovou znovu opěvoval.

"Je to tady hrozný. Minule když jsem řekl, že se s ní nedá jezdit na skútru, tak z toho bylo osm článků, že je nesnesitelná. Chtěl jsem říct, že je úplně snesitelná, je to tady pěkný a máme se hezky," nešetřil Soukup chválou vůči Hanychové.

Hrdličky pak slíbily fanouškům společné živé vysílání, až nasbírá Jaromír Soukup 10 tisíc sledujících. Necháme se tedy překvapit, jaké pikantnosti na sebe hvězdný pár prozradí.

