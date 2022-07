Jaromír Soukup promluvil o žárlivosti: Vadí mu, když Agátu oslovují jiní muži

Zdroj: Profimedia/Jan Handrejch / Právo / Profimedia

Agáta Hanychová a Jaromír Soukup tvoří pár sotva měsíc, za tu dobu už toho ale stihli více, než jiné páry za rok. Majitel TV Barrandov se o soužití s dcerou Veroniky Žilkové rozpovídal v nejnovějším vydání časopisu Exkluziv a prozradil mimo jiné i co mu na nové partnerce vadí.

Agáta Hanychová a Jaromír Soukup se seznámil před pár týdny na natáčení jednoho z mnoha pořadů majitele TV Barrandov. Ten si dvojnásobnou maminku pozval jako hvězdného hosta a při osobním setkání mezi nimi okamžitě přeskočila jiskra.

Soukup byl ale prý zdrženlivý a ačkoliv ho Hanychová zaujala, o kontakt si neřekl.

„Agáty jsem si samozřejmě všiml, a to hned jak jsme přicházeli do studia. Překvapilo mě, že je vysoká skoro jako já. Takže když mi sdělila, že je single, možná mě to trochu napadlo. Ale o číslo jsem si neřekl,” prozradil miliardář Exkluzivu. Svůj vztah se prý Hanychová ani Soukup nesnažili nijak skrývat, a proto na první osobní schůzku bez kamer vyrazili do frekventovaného podniku.

Nechtěl jsem ji skrýváním urazit

„Na první rande jsme šli do restaurace, kde nás potkalo dost lidí, takže bylo jasné, že to praskne. Upřímně řečeno, oba máme v tomto ohledu dost zkušeností a já jsem věděl, že nějakým skrýváním Aguš urazím, což jsem nechtěl. Jí je to ale jedno,” prozradil Jaromír Soukup ve výše zmíněném rozhovoru detaily prvního rande s Hanychovou.

I když je vztah hrdliček zatím zalitý sluncem, najde se jedna věc, která dokáže miliardáře pořádně vytočit.

„Mně vadí, když Aguš oslovují kolemjdoucí muži. Děje se to kdekoli. To mi vadí. Wakeboardoví trenéři, číšníci, zejména pak fotbalisti. Já doufám, že to patří k zábavné části našeho života a že se kvůli tomu nemusím nijak zvlášť vzrušovat. I když poslední večírek s fotbalisty, kdy jistý fotbalista seděl vedle nás a z Agáty nemohl spustit oči… A já nevím, jestli ona provokovala jeho nebo mě,” postěžoval si Soukup, který si musí mladší partnerku pořádně hlídat. Zda bude právě žárlivost důvodem rozpadu vztahu ostře sledované dvojky, nebo televizní magnát „škádlení” Hanychové vydrží, to ukáže až čas.

Na Hanychovou se prý všude lepí nápadníci