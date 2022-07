Brožová, Mátlová a teď Hanychová: Jaromír Soukup má slabost pro slavné ženy

Zdroj: Profimedia

Není to tak dávno, co se Agáta Hanychová rozešla s dalším partnerem a už je opět zadaná. Tentokrát našla lásku u mediálního magnáta Jaromíra Soukupa. Ten má pro slavné a krásné ženy slabost, s herečkou Kateřinou Brožovou byl dokonce zasnoubený.

Prvotní zapírání vztahu novému páru dlouho nevyšlo, ještě minulý týden nechtěla Agáta potvrdit spekulace, nyní už vztah veřejně přiznává a dokonce je na letišti přistihli fotografové. S oficiálním potvrzením vztahu přišel až po několika dnech deník Blesk. "Ano, máte správné informace, ale více se k tomu nebudeme vyjadřovat," svěřila se před odletem na dovolenou.

Osudová žena

Nejvíce je Soukup spojovaný s herečkou Kateřinou Brožovou. Pár spolu žil celkem šest let, společně se objevovali na společenských akcích a také na televizi Soukupa TV Barrandov. V roce 2016 Kateřinu dokonce požádal o ruku, ke svatbě ovšem nedošlo a o tři roky později se rozešli. Důvod rozchodu pár nikdy neuveřejnil. Co se musí Soukupovi nechat, je to, že se o své partnerky umí postarat. V době jejich vztahu dostala Kateřina Brožová na TV Barrandov mnoho pracovních příležitostí. Zářila v hlavní roli seriálu doktorka Kellerová, Ona a on a moderovala pořad Exkluziv.

Kvůli ženě k soudu

V roce 2020 začal Jaromír Soukup randit s muzikálovou herečkou a operní pěvkyní Terezou Mátlovou, která měla vyměnit hudebního producenta Františka Janečka právě za mediálního magnáta. Mezi nimi dokonce vznikl soudní spor. Jestli za počátkem těchto neshod mohla Tereza Mátlová, ví jen oni. Soukup se v jednom ze svých pořadů začal do vlivného producenta nevybíravě navážet, vyčítal mu čerpání covidových dotací. „Některý ty celebrity nemám rád. Dominiku Gottovou nebo Fandu Janečka. To je člověk, který o sobě léta tvrdí, že řídí český showbyznys, že objevil Karla Gotta a já nevím co. A pečlivě o sobě buduje pověst, že všemocně všemu rozumí a tak. Já si to o něm nemyslím… Teď mi volali z Agrofertu, Mafry, co říkám na to, že mě Fanda bude žalovat… Já ho tu napral, že je to lump, že je to gauner, když o sobě tvrdí, že je multimilionář, tak nemá co žádat o šedesát tisíc. A že to je nemorální,“ prohlásil ve svém pořadu VIP svět Jaromír Soukup.

Ani vztah s další půvabnou blondýnou Soukupovi nevyšel, s Terezou chodil čtyři měsíce. Jak dlouho bude po boku výrazně mladší Agáty ukáže jen čas. Pokud jejich vztah vydrží déle než pár měsíců, budou všichni mile překvapeni. Jedno je jasné už teď, tento pár bude nejsledovanějším párem českého showbyznysu.