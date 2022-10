Jaroslav Čejka obětoval život své matce: Poslední roky prožil sám v domově

Zdroj: Jiří Rubeš / CNC / Profimedia

V úterý ráno nás navždy opustil Jaroslav Čejka. Slavný mim, tanečník a herec, kterého nejvíce proslavilo imitování slepice, americké zpěvačky Tiny Turner nebo Charlieho Chaplina, bohužel poslední roky svého života protrpěl. Prodělal mozkovou mrtvici a bojoval s Parkinsonovou i Alzheimerovou chorobou. Osobní život navíc obětoval své matce, o kterou se dlouhá léta staral.

Jaroslav Čejka celou svou kariéru rozdával lidem radost, jeho život ale nebyl zrovna procházka růžovým sadem. Mim a herec totiž obětoval téměř vše své milované mamince, o kterou se staral až do její smrti.

"Žárlila na mě a chtěla mě chránit. Když jsem někam odešel, musel jsem jí říct, kam jdu a kdy se vrátím. Nejraději by byla, kdybych s ní byl pořád jenom doma. Mně to nevadilo. Chtěl jsem jí dopřát hezký život. S tatínkem, který byl dost vznětlivý člověk, to neměla lehké. Maminka byla velmi elegantní žena. Za války se ji snažili svádět němečtí důstojníci. Už tehdy jsme spolu byli domluveni, že když se jich chtěla zbavit, měl jsem za úkol co nejvíce křičet a v tu chvíli jí dali pokoj. Díky tomu jsem hrál už odmalička," přiznal se během života Čejka.

Jelikož byla hercova matka velice konzervativní, nikdy se jí nesvěřil ani s tím, že se mu líbí muži. Čejka se obával reakce a nechtěl ji zklamat. Když mu ve 104 letech maminka zemřela, zhroutil se mu svět a špatná psychika se brzy odrazila i na jeho zdravotním stavu.

Dvanáct let v domově pro seniory

Jaroslav Čejka prodělal v roce 2007 operaci kolen, po které začal používat chodítko a krátce nato skončil na invalidním vozíku. Poté už to šlo s jeho zdravím z kopce. Nejvíce s hercem zamávala mozková mrtvice, po níž přišly další závažné diagnózy - Parkinsonova a Alzheimerova nemoc. Posledních dvanáct let strávil v domově pro seniory a bez pomoci druhých už se bohužel neobešel.

"Ze začátku, když jsem ho navštěvoval, tak byl ještě jakžtakž dobrej, že jsme si mohli i popovídat. Vyvezl jsem ho a zašli jsme vedle do hospody na pivo. Pak to začalo být složitější. Byly dny, kdy vůbec nevnímal, v tom lepším případě jsme se dorozumívali tak, že alespoň mrkal okem. Pak už nevnímal vůbec, nevěděl o světě a nevydal ani slůvko. Celý den jenom prospal. Ale apetit měl neuvěřitelný, cokoliv mu člověk dal, na tom si pochutnal," popsal loni webu CNN Prima NEWS Čejkův blízký přítel Oldřich Bašuš. Právě on byl jedním z mála, který chodil slavného mima pravidelně navštěvovat.

"S velkým zármutkem oznamujeme, že dnes ráno zemřel ve věku 86 let tanečník a mim Jaroslav Čejka. Poslední rozloučení proběhne na Městském hřbitově v Opavě, kde bude rovněž pohřben. Prosíme o respektování jeho památky a soukromí celé rodiny," citoval Blesk hercovu praneteř Barboru Šenfeldovou. Poslední rozloučení s Jaroslavem Čejkou proběhne podle rodiny na Městském hřbitově v Opavě, kde bude také pohřben.