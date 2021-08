Zdravotní stav Jaroslava Čejky: Nevnímá okolí a blízcí se bojí nejhoršího

Zdroj: Profimedia.cz

Pokud někdo uměl imitovat slepici, byl to komik Jaroslav Čejka, který si na tom postavil kariéru. Bohužel je dnes už vše jinak a umělec trpící Parkinsonovou a Alzheimerovou chorobou je upoután na lůžko a nevnímá okolí. Blízcí se bojí, aby se vůbec dožil svých 85. narozenin, které má za pár dní.

Legendární imitátor Charlieho Chaplina a slepice už dlouho není usměvavý muž, který rozdával smích a pohodu všude kolem. Bohužel to je s komikem Jaroslavem Čejkou čím dál tím horší. Poslední dva roky se dorozumíval pouze mrkáním a nyní upadl do bezvědomí a nevnímá svět okolo sebe už vůbec. 22. července by oslavil 85. narozeniny.

Od počátku své kariéry rozdával Jaroslav Čejka smích, dobrou náladu a radost ze života. Vše trvalo až do doby, než zemřela jeho maminka ve věku 104 let. Herec žil celý život s ní a staral se o ni. S jejím odchodem ztratil chuť žít.

Upadl do letargie a navíc se přidaly další zdravotní problémy. Musel na operaci kolene, po které chvíli používal chodítko, ale nakonec skončil na invalidním vozíku. To byl další ze zlomů, po kterém to šlo s mimem z kopce. Následně prodělal mozkovou mrtvici.

„Víte, teď mám malinko horší období a když se chci pohybovat, musím využívat vozíku. Je mi slabo, cítím se jako mraveneček, ale snad to přejde. Jednu výhodu jsem ovšem objevil. Nohy sice moc nespolupracují, ale ruce při ovládání vozíku sílí, takže mi trochu narostly svaly,“ prozradil před několika lety pro Expres.

Onemocněl Parkinsonovou a Alzheimerovou chorobou

Také se přišlo na to, že trpí Parkinsonovou a Alzheimerovou chorobou, díky které přestal být soběstačný. Posledních deset let proto strávil v domově pro seniory, kde se o něj mohli celý den starat.

„Ze začátku, když jsem ho navštěvoval, tak byl ještě jakžtakž dobrej, že jsme mohli i popovídat. Vyvezl jsem ho a zašli jsme vedle do hospody na pivo. Pak to začalo být složitější. Byly dny, kdy vůbec nevnímal, v tom lepším případě jsme se dorozumívali tak, že alespoň mrkal okem. Když jsme se viděli naposledy, tak už ani to ne,“ truchlí pro cnn.iprima.cz jeho kamarád Oldřich Bašuš, který byl jeho jedinou návštěvou.

Leží v malém pokojíčku a nevnímá okolí

Umělec tak nyní sám leží v pokoji, kde jsou všude kolem něj fotky a plakáty z dob, kdy byl hvězdou. On už je ale nevnímá. Ani fotku své maminky, kterou má na nočním stolku vedle postele.

Už ho budí jen na jídlo, jinak prý stále spí. Dostal dokonce od kolegů z herecké branže televizor, ten je sice pořád puštěný, ale Čejka už se na něj stejně nedívá. Naštěstí však stále jí a je při chuti. Je to až neuvěřitelné. Jinak o sobě ale neví a nikoho nepoznává.

