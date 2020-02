Trpký konec slavného mima: Čejka dožívá v domově důchodců úplně sám

Informační technologie - Informační technologie Programátor 30 000 Kč

Vývojáři softwaru Front- End Developer. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 30000 kč. Volných pracovních míst: 9. Poznámka: Místo výkonu práce: Plynární 1617/10, 170 00, Praha 7. Kontaktovat mailem lukrecia.dlouha@wmcgroup.cz, Minimálni požadavky/ Minimal requirements:, - Znalost/ Knowledge of: HTML a/and CSS, - Znalost/ Knowledge of: JavaScript - minimálně/at least jQuery,, - Nadšení pro práci v agilním prostředí, / Enthusiasm to work in agile environment,, - Vynikající komunikace a proaktivnost, /Excellent communication and proactivity, - Dobrá znalost angličtiny/ Good level of English,, - Zájem o nové technologie, přístupy, nástroje, / Interest in new technology, approaches, tools., Výhodou:, Znalost šablonovacího systému Nunjucks nebo Handlebars, Znalost SEO, přístupnost (accessibility), Znalost alespoň jednoho CSS preprocesoru (LESS, SASS), Znalost responzivního webdesignu a optimalizace webu pro mobilní zařízení, Znalost knihoven a nástrojů jako je Browserify, Grunt, Gulp, Babel, Znalost optimalizace rychlosti načítání stránek, Znalost ladění a analýzy kódu, Znalost verzovacího systému GIT, Znalost Reactu, Good to have:, - Knowledge of templating system like nunjucks or Handlebars,, - Knowledge of SEO, accessibility,, - Knowledge of at least one CSS preprocessor (LESS, SASS),, - Knowledge of RWD and mobile optimization techniques,, - Knowledge of tools and libraries like Browserify, Grunt, gulp,, - Knowledge of techniques for page speed optimization,, - Good skills in debugging and code analysis,, - Knowledge of Git version control system., - Knowledge of React, Zaměstnanecké výhody: English/Czech courses with native speakers, Teambuildings, Multisport card, Company bar with refreshments, Kurzy angličtiny/ češtiny s rodilými mluvčími, Teambuildingy, Multisport karta, Firemní bar s občerstvěním. Pracoviště: Actum, s.r.o. plynární, Plynární, ďż˝.p. 1617, 170 00 Praha 7. Informace: Lukrécia Dlouhá, +420 731 452 932.