Herec Jaroslav Čejka už neví o světě, vážná nemoc si bere svou daň

Komik Jaroslav Čejka, který je známý hlavně jako Pan Slepice, na tom není zdravotně vůbec dobře. Populární herec trpí Parkinsonovou a Alzheimerovou chorobou a je trvale připoután na lůžko. Zatímco ještě nedávno se s okolím dorozumíval mrknutím oka, v poslední době už skoro nevímá.

Legendární mim během svojí kariéry rád bavil diváky a rozdával jim radost. Skvěle imitoval herce Charlieho Chaplina nebo zpěvačku Tinu Turner, nezapomenutelná je ale také jeho role komořího v oblíbené pohádce O princezně Jasněnce a létajícím ševci. Teď už ale Jaroslav Čejka žije v domově pro seniory a jeho zdravotní stav se postupem času jenom zhoršuje. „To víte, sešly se u něj bohužel dvě nemoci, které jsou ve stáří asi těmi nejhoršími – Alzheimer a Parkinson," uvedl před časem podle webu stars24.cz Čejkův kamarád Oldřich Bašuš, který komika jako jediný pravidelně navštěvuje.

Zlom přišel po smrti maminky

V době, kdy žila hercova maminka Marie, byl Čejka ještě ve slušné kondici. O maminku, se kterou bydlel v Praze na Smíchově, se láskyplně staral a byl pro ni velkou oporou. Když pak ale důležitá žena jeho života v úctyhodných 104 letech zemřela, zůstal sám a brzy se ke slovu přihlásily zdravotní problémy. Herec nejdříve podstoupil operaci kolen, po které začal používat chodítko. Po čase ale skončil na invalidním vozíku a s jeho zdravím to šlo od desíti k pěti. Prodělal mozkovou mrtvici, začal se léčit s Alzheimerovou a Parkinsonovou nemocí a zůstal závislý na pomoci ostatních. V domově pro seniory, kde žije už přes deset let, má naštěstí kompletní servis.

„Ze začátku, když jsem ho navštěvoval, tak byl ještě jakžtakž dobrej, že jsme mohli i popovídat. Vyvezl jsem ho a zašli jsme vedle do hospody na pivo. Pak to začalo být složitější. Byly dny, kdy vůbec nevnímal, v tom lepším případě jsme se dorozumívali tak, že alespoň mrkal okem. Když jsme se viděli naposledy, tak už ani to ne," řekl sedmaosmdesátiletý Bašuš pro CNN Prima News.

Všichni se na něj vykašlali

„Teď, když byl covid, to samozřejmě bylo složitější, ale už předtím za ním nikdo nechodil. Každý se na něj ptá, tvrdí, jak za ním přijde, ale stejně nic. Všichni se na něj vykašlali, což je mi líto. Navíc z příbuzných má už jenom sestru, která žije až v Ostravě a také v domově důchodce. Je to smutné. Tohle si Jaroušek nezasloužil," dodal Bašuš.

Čejka, který v roce 2007 získal Thálii za celoživotní umění v oboru tanec a balet, dneska obývá malý pokojík. Stěny zdobí fotografie z dob jeho největší slávy, kdy zářil na divadelních prknech a hrál ve filmech. Na stolku nechybí fotografie maminky. Podle slov Oldy Bašuše pečovatelky mima budí jenom na jídlo. „Nakrmí ho, jinak pořád spí. Herecká asociace mu koupila televizor, který má pořád puštěný, ale nekouká na něj. Ale cokoliv mu dáte, to slupne jako malinu. Jeho apetit je obdivuhodný. Jenže už o sobě neví, nikoho nepoznává. To je na tom všem to nejstrašnější. Tohle už bohužel není k žití," uzavřel hercův kamarád.

Mim Jaroslav Čejka jako Pan Slepice.

Zdroj: Youtube