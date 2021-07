Jaroslav Čejka žil celý život s maminkou: Nikdy jí nepřiznal, že je bisexuál

Proslavil se jako geniální herec, který dokázal napodobit herce Charlieho Chaplina, zpěvačku Tinu Turner i pověstnou slepici. Dlouhá léta přitom tančil v Národním divadle, kde platil za obrovskou hvězdu. Dneska žije známý herec v domově pro seniory a kvůli Alzheimerově chorobě už bohužel neví o světě.

Každý den se líčil

Známý herec začínal každý den tím, že se nalíčil. „Mám pak lepší pocit,“ uvedl v pořadu Jana Krause Uvolněte se, prosím. I když se Čejka nikdy netajil tím, že je bisexuál, před maminkou, se kterou žil až do její smrti, o svojí odlišné orientaci nikdy nemluvil. Maminka Marie mu totiž dala jasně najevo, že si nepřeje, aby si domů přivedl manželku nebo partnera. „Žárlila na mě a chtěla mě chránit," připustil herec v televizním pořadu 13. komnata.

Maminku obtěžovali nacisti

S maminkou herce nakonec pojil až neobyčejně blízký vztah, říkal jí „Bolínko“ a celý život o ni obětavě pečoval. „Chtěl jsem jí vynahradit všechno, co prožila s otcem, který byl vznětlivý, i během války," řekl v České televizi. Podle Čejky byla jeho maminka neuvěřitelně elegantní ženou, kterou se dokonce za války snažili svádět němečtí důstojníci. Už tehdy jí syn ale dokázal ochránit. "Jakmile se jich matka chtěla zbavit, říkala mi: Křič, křič… Já vlastně hrál už odmala,“ řekl mim pro deník Aha!

Doma musel hlásit, kam jde

Když v roce 2008 Čejka získal divadelní cenu Thálii, musel mamince předem nahlásit, kde ten večer bude. „No abys nebyl v hospodě," odpověděla prý tehdy podezíravě.

Chodil s vdanou Jindrou

V době, kdy Čejka sloužil na vojně, prožil velkou lásku s Jindrou Bočkovou. „Byla Ostravačka, štíhlá a moc hezká. Chodila za mnou do kasáren. Pamatuju si taky, že měla takový hezký červený šaty," vyprávěl herec v rozhovoru pro deník Aha! Krásná Jindra ale byla tehdy vdaná. Budoucí herec s ní doma nacvičoval orientální představení, při kterém ji polonahou zabalil do koberce. V tu chvíli se ve dveřích objevil manžel, který kdysi býval boxerem. Protože měl ale Jaroslava rád, nic se nestalo. Dokonce si prý na Čejku začal sám myslet. „Já jsem se mu líbil. Jindra to jen komentovala slovy: No tak budeme trojka. Prostě takové moderní manželství," uvedl mim.

Od rána do večera bavil celý štáb

Režisér Zděnek Troška, který herce obsadil do role komořího v pohádce O princezně Jasněnce a létajícím ševci, prohlásil, že komika považuje za nenahraditelného člověka. „Kdyby na mě bylo, tak bych nechal Jardu Čejku naklonovat a do každé rodiny bych jednoho takovýho malýho Čejku dal," uvedl Troška v pořadu 13. komnata. Kromě toho režisér doplnil, že během natáčení filmu Čejka bavil celý štáb, herce i přihlížející diváky neuvěřitelnými historkami a skečemi.

V Jasněnce měl hrát Josef Kemr

Moc nescházelo a herec se v legendární pohádce vůbec nemusel objevit. Jeho postavu měl totiž původně ztvárnit kolega Josef Kemr. Nakonec si ale Zdeněk Troška vybral Jaroslava Čejku a udělal dobře. Ten na natáčení rád vzpomínal i po letech. „Natáčelo se to docela dlouho. Ale líbilo se mi, jak to bylo hned na několika místech, bylo to takové pestré i pro nás herce. Třeba na tom zámku, na tom Bouzově, tam to bylo moc hezký," řekl pro Pražský deník.

Oblíbená slepice vznikla náhodou

Mezi jeho nejznámější čísla patří imitování slepice, které ale vzniklo naprostou náhodou. Herce totiž asi čtrnáct dní pod okny budila skutečná slepice, kterou pak začal kopírovat. „Slepic bylo asi pět, ale jedna z nich ráno kdákala a budila mě. Stěžoval jsem si kolegům v divadle, napodoboval jsem ji, až z toho vznikla tahle etuda,“ vysvětlil v pořadu Jana Krause komik.

David Koller chtěl jedině Čejku

Ve videoklipu k písničce Davida Kollera Čas nejde vzít zpátky hraje Čejka sám sebe. Píseň v době svého uvedení vzbudila obrovskou vlnu zájmu. „To nenechá člověka chladným, píseň i videoklip vyvolávají spoustu emocí! Ta písnička je jedinečná. Pak to video, opravdu z něho běhá mráz. No a když se to spojilo. Zná tu někdo jakejkokliv silnější klip na světě?" komentovali tehdy písničku fanoušci na kanálu YouTube.

Připomeňte si herce Jaroslava Čejku v jedné z nejoblíbenějších scének.

