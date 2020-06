Jaroslav Dušek Šokuje: Video vidělo to půl milionu lidí, proto nás smazali!

"Já si myslím, že došlo k velkému nedorozumění. Oni to stáhli ze strachu. V době kdy jsme to vysílali byl celkově veliký chaos a nikdo nic nevěděl. Milan Calábek tehdy radil, nebo spíše doporučoval nějaké věci, které jsou ověřené proti virům, a zřejmě měli na vnitru takový strach, že by se někdo mohl uzdravit, že to raději stáhli," překvapil Dušek svým tvrzením!

Herce prý ohledně cenzury z ministerstva nikdo nekontaktoval, pouze byl upozorněn na svém Youtube kanálu, že porušuje jakési zásady šíření dezinformací.

"Tuším že na Seznamu bylo video staženo po dohodě redaktorů a byla to reakce na to předchozí smazání z Youtube a článek Deníku N. Co se týká Uložto, tam dostali dopis přímo z ministerstva," vysvětlil Dušek bizarní historku. Dál ale prý vzniklou situaci řešit nehodlá a nahrál původní videozáznam a své vyjádření na stránky divadla Kampa, kde si můžete o celé kauze udělat obrázek sami…