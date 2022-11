Tři děti a sedm vnoučat: Jaroslav Dušek žije s manželkou dlouhých 36 let

Zdroj: Profimedia

Jaroslav Dušek si své soukromí velmi hlídá, a proto jeho manželku často přezdívají paní Columbová. Známý herec ale nedávno vyvedl svou milovanou Ivetu do společnosti a všem dokázal, že jejich vztah i po šestatřiceti letech stále vzkvétá.

Jaroslav Dušek na rozdíl od jiných celebit nesdílí se světem svůj soukromý život. Herec žije téměř čtyřicet let po boku své manželky Ivety, se kterou zplodil a vychoval syna Martina a dceru Agátu.

Vztah manželů Duškových už prošel nejednou zkouškou, Jaroslav ale tvrdí, že nikdy neměli s manželkou krizi.

"Krize je takové složité slovo. Určitě jsme někdy se ženou narazili na nějaké různé pohledy na věc a museli jsme něco vylaďovat, to jo. Člověk zažije takových věcí… Ale to je naše věc. Do toho nikomu nic není," prozradil v rozhovoru pro Showtime.

Sedm vnoučat

Jaroslav Dušek se poslední roky věnuje se svou manželkou Ivetou hlavně vnoučatům, kterých má opravdu požehnaně.

"Je to pět kluků a dvě holky. Dcera se zeťákem žijí na Sázavě a my tam máme chatu, takže se tam vídáme a potkáváme. Syn žije v Jindřichovicích pod Smrkem, tam také občas zabrousíme. Má pět dětí se třemi partnerkami. Syn je takový košatý otec," svěřil se výše zmíněnému webu a přiznal, že si roli dědečka velice užívá.

"Občas jsou děti u nás, občas my tam. Děti tam u syna bývají všechny, užíváme si pak i úderné akce se všemi vnoučaty. Ale nejsou tam tedy všechny ty synovy partnerky. To nevím, jestli by syn chtěl," uzavřel se smíchem.

Manželé Duškovi patří k nejstálejším párům českého showbyznysu