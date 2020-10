Jaroslav Flegr promluvil o behaviorální imunitě: Jak ochrání před koronavirem?

Jaroslav Flegr pravidelně se svými fanoušky i odpůrci komunikuje prostřednictvím Facebooku. Tentokrát se virolog rozhodl vysvětlit, jak u lidí funguje behaviorální imunita.

Flegr pojal vyprávění vtipně, jakoby se snažil věc vysvětlit svému kocourovi. "Milý Micíku, jistě dychtíš zvědět, co je to behaviorální imunita. Jestli ne, tak máš smůlu, stejně ti to povím. Když se do našeho těla dostane nějaký parazit, třeba virus, bakterie, tasemnice nebo larva střečka, nastoupí do boje s ním dva obranné systémy – imunitní systém a systém přirozené rezistence. Imunitní systém je asi složitější a v mnohém zajímavější – proto taky většina učebnic i příslušných vědeckých ústavů se věnuje právě jemu. Umí bojovat i s parazity, se kterými se naši předci ještě nikdy nesetkali. V obraně před parazity ovšem hraje skoro jistě důležitější roli systém rezistence. Ten nás brání před parazity, se kterými se naši předci už setkali. V evoluci jsme si totiž díky přirozenému výběru vytvořili mnoho fyziologických mechanismů, které nám umožňují rozpoznat a zničit většinu parazitů, kteří se do našich těl dostanou. Proto také těžko chytíme jen tak nějakou nemoc od želvy, žirafy nebo tučňáka. Přirozená rezistence si však sama neporadí s parazity, kteří se specializovali na náš biologický druh – tam musí nastoupit imunitní systém. Oba systémy však spolu často úzce spolupracují," vysvětluje.

Podle Flegra u lidí brzy zafunguje pud, který by mohl donutit dodržovat opatření i ty největší skeptiky!