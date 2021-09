Jaroslav Flegr děsí lidi: Na podzim podle něj budou na covid umírat děti

Zdroj: Profimedia

V posledních dnech Česká republika eviduje jistý nárůst v denním počtu nakažených koronavirem, a proto se často hovoří o tom, zda na podzim, stejně jako v minulém roce, nastane třetí covidová vlna. Podle vlády a odborníků jsou vyšší čísla očekávaným jevem, který souvisí s návratem lidí do zaměstnání a škol. Evoluční biolog Jaroslav Flegr však vidí situaci jinak.

Stejně jako v loňském roce, i letos se s koncem letních prázdnin zvedly denní počty nakažených koronavirem. V současnou chvíli není zcela jasné, jakým způsobem se bude pandemie vyvíjet, pokud však dojde k výraznému nárůstu nakažených, bude se třetí vlna týkat podle odborníků hlavně nenaočkovaných. „Nejohroženější budou samozřejmě neočkovaní senioři, kterých je tady pořád obrovské množství. Nejvíc se nakazí lidé středního a mladšího věku, ale odskáčou to pochopitelně zase senioři,” prohlásil v rozhovoru pro TN.cz evoluční biolog Jaroslav Flegr.

Umírat budou i děti

Jak ale Flegr pokračoval, v ohrožení budou podle něj také děti, které se v současné době mnohou očkovat až od dvanácti let. Přestože u dětí bývá obecně průběh onemocnění velmi mírný, neznamená to, že by nemohlo docházet k fatálním následkům. „Pořád na tom budou relativně dobře, ale samozřejmě přítomnost delty tuhle jejich výhodu do značné míry maže,” vysvětloval svůj názor biolog.

„Průběh mají lehčí, ale vzhledem k tomu, že ta delta je víc než dvakrát horší než ta klasická varianta, samozřejmě budou tu a tam umírat i děti. Navíc právě ty často postihuje tzv. Dlouhý covid,” dodal ještě Flegr.

Podle Prymuly není důvod k panice

S tvrzením biologa Jaroslava Flegra ovšem nesouhlasí epidemiolog Roman Prymula. Ten totiž trvá na tom, že děti nakažené koronavirem budou mít během prodělání nemoci stále velmi mírný průběh. „Platit to bude stále, zkušenosti už jsou i z jiných zemí. Delta je teď dominující po celém světě, u nás je to prakticky nějakých 95 až 97 procent. U děti se setkáváme s nejzávažnějšími následky někde na svou případech na milion,” oponoval Prymula poznatkům Flegra.

„Závažné následky u dětí jsou skutečně méně časté než u vyšších věkových kategorií,” dodal ještě epidemiolog.