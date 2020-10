Jaroslav Flegr varuje: Do týdne nebude místo v nemocnicích!

Jaroslav Flegr se mimo jiné opřel do polní nemocnice, která vznikla v Letňanech a měla by pojmout 500 pacientů s koronavirem, podle něj je to zoufale málo!

"V Letňanech budují s velkou slávou polní nemocnici pro 500 pacientů – tak to mě tedy fakt uklidňuje. Sakra, podívá se už konečně někdo na tenhle graf!!!

Jen tak mimochodem – čtvrtina pacientů skončí na jednotce intenzivní péče a více než polovina z nich na ní do pár dnů zemře. V televizi se včera policisté chlubili, že porušování opatření zatím řeší domluvou. Ti jsou ale moudří a hodní, co," napsal biolog, který se netají tím, že by ocenil kdyby pravidla zavedená vládou vymáhala policie mnohem tvrději!

"Přímka na semilogaritmickém grafu znamená, že počet hospitalizovaných roste exponenciálně. Ty dva zuby, kdy zdánlivě pacienti nepřibývali, čistě náhodou korespondují s 1. a 2. kolem voleb. S čím koresponduje ten první zub kolem 26. 9., nevím," přidal Flegr ještě vysvětlení ke zveřejněnému grafu do komentářů.

Podle Flegra máme nyní jedinou možnost a to začít se řídit jeho dvanácti bodovým systémem!