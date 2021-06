Očkování dětí? Jaroslav Flegr je pro, třetí kolo vakcinace nás prý nemine!

Vakcinace českých občanů je v plném proudu, stále častěji se ale řeší otázka, zda bude potřeba i třetí dávka vakcíny, která by měla být odolná i na mutace covidu-19. Podle Jaroslava Flegra bude třetí kolo očkování nutné a biolog vyzývá rodiče, aby nechali očkovat hlavně své děti!

Jaroslav Flegr se od začátku pandemie aktivně vyjadřuje k problematice týkající se covidu na svých sociálních sítích. Biolog v minulosti udal několik katastrofických předpovědí, které mu ovšem nevyšly, a tak jeho věrohodnost prudce klesla.

Flegr ale i přes silnou kritiku veřejnosti ve své informační misi pokračuje a na svůj Facebook pravidelně umisťuje statusy týkající se vývoje šíření nákazy.

Tentokrát se vědec vyjádřil k problematice mutací viru. Ty jsou totiž velikým strašákem, aktuální vakcíny na ně totiž nejsou účinné a bude proto potřeba populaci naočkovat ještě třetí dávkou!

Třetí kolo očkování bude podle Flegra nutností

Lidé, kteří se radovali, že mají druhou vakcínu za sebou a budou mít od strašáku jménem covid klid, bohužel jásali předčasně. Podle Jaroslava Flegra bude s největší pravděpodobností nutnost absolvovat ještě přeočkování novou látkou.

"Proti mutacím viru vznikajícím v proočkované populaci současné vakcíny stačit nebudou. Většinou úplně nestačí ani proti těm, které vznikly náhodou v neproočkované populaci," vysvětlil biolog v rozhovoru pro extra.cz.

"Nová generace vakcín bude cílit na jiná místa na spike proteinu a na jiné proteiny viru a díky tomu z jejich dosahu už virus tak snadno (jednou mutací) neuteče. Virus dokáže mutací změnit tvar spike proteinu, takže se na něj "nelepí" protilátky vzniklé vakcinací. Ale nemůže ho měnit moc, nebo opakovaně, protože by se pozměněný spike protein nevázal na receptor lidských buněk a viru by byl na nic," dodal Flegr.

Vydrží imunita po třetí vakcíně i několik let? Jaroslav Flegr vidí situaci optimisticky

Běžná vakcína proti chřipce vydrží rok, podle Flegra by mohlo mít očkování proti covidu delší trvanlivost. Po třetí dávce by dokonce mohla imunita vydržet i několik let.

"Odhaduji, že bude nutná už jen třetí dávka, tedy přeočkování novou vakcínou. Další vakcinace by mohla následovat až po několika letech," věří vědec v optimistický scénář.

Flegr se také vyjádřil k očkování nejmladší věkové skupiny, která vyvolává velice vypjaté diskuze ve společnosti. "Jakmile to bude pro danou vakcínu schválené, musíme očkovat i děti. I ony (zvláště ony) si zaslouží zůstat zdravé," vyzval biolog veřejnost.

Jaroslav Flegr má na pandemii jasné a vyhraněné názory.