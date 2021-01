Jaroslav Flegr: "Čekají nás tři až čtyři další vlny covidu!"

Flegr už několik měsíců sdílí na svém Facebooku různé děsivé, leckdy až apokalyptické předzvěsti, proč se k tomuto kroku rozhodl?

"Mám to tak trochu v popisu práce, skoro 20 let přednáším evoluční parazitologii, jejíž součástí je také epidemiologie a tím pádem jen nyní popularizuji věci, o kterých již roky vykládám studentům. Třeba, jak by vypadala pandemie, jak by vypadalo její šíření, jak se budou měnit vlastnosti viru a podobně. To, co bylo roky abstraktní součástí učebnic, začalo být loni velmi aktuální, a proto jsem se rozhodl začít edukovat veřejnost prostřednictvím svého kocoura Micíka," přiznal Flegr po výše zmíněný web.

Prostřednictvím sociálních sítí prý vědec dosáhl šíření svých názorů i do veřejného prostoru. "A abych se přiznal, na podzim mi už nešlo jen o veřejnost, ale i o to, jak prostřednictvím novinářů sledujících můj Facebook podstrčit důležité informace lidem, kteří o dalším postupu rozhodují," uvědomuje si Flegr, že jeho názory zajímají mnoho lidí. Podle něj je situace s pandemií stále velice vrtkavá a rozhodně nemáme nic pod kontrolou.