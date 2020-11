Flegr: Třetí vlnu koronaviru ovlivní počasí, modleme se, aby opatření fungovala

Mezi jeho další prognózy patří i možný krach podniků po konci epidemie. „Já jsem zvědavý, kolik v příštím roce podnikatelů zkrachuje kvůli tomu, že na ně pozůstalí podají žalobu, že se na pracovištích nedodržovala nařízená opatření,“ razí teorii Flegr.

„Stačí, když na pracovišti několik lidí onemocní a každý šikovný advokát na příslušném vedoucím či majiteli firmy vysoudí majlant. Stáhne ty majitele té firmy nebo vedoucí z kůže, když nedodržovali to, co bylo jasně nařízené, ať už je to práce z domova, kde to jde, nebo opatření a nošení ochranných pomůcek,“ podotýká.