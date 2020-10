Jaroslav Flegr o koronaviru: Evoluční biolog popsal konečné řešení!

"Takže, Micíku, abych to shrnul. Z první vlny epidemie jsme se nepoučili, protože jsme ji pomocí zavedeních opatření rychle zastavili. Pan Andrej Babiš nám za vydatné pomoci některých zubařů, onkologů a kardiochirurgů zařídil druhou vlnu, a s ní druhou šanci se poučit. Když alespoň tuhle šanci nepromarníme, potom není vyloučeno, že nás ty tisíce pacientů, kteří v následujících dvou měsících zásluhou výše zmíněných pánů (dámu jsem galantně vynechal) zemřou na Covid, možná zachrání před mnohem větším počtem obětí v zimě a v předjaří. No jo, ale státní vyznamenání bych jim za to ani v takovém případě nedával, žaloba na mnohonásobné zabití z nedbalosti by se mi zdála příhodnější. Tak, Micíku, to je pro dnešek všechno. Bojíš se? Tak se neboj – ono to nakonec dobře dopadne. Jen zatím hezky dodržuj protivirové dvanáctero z mého Facebooku. Slibuji, že jak to jen půjde, tak se necháme doma všichni proti té potvoře koroňácké očkovat. Při troše štěstí můžeme být v dubnu za vodou," nabádal Flegr na Facebooku své sledující, aby se nechali ihned očkovat, jakmile bude dostupná první vakcína.

Sám se prý chystá jít pro očkování mezi prvními! "Pravděpodobnost vážnějších nežádoucích účinků u moderrních vakcín je opradu minimální. Ano, když se očkuje milion lidí, tak se u pár z nich mohou projevit a o nich se potom dozvíme na antivakcinářských internetových fórech.. Ale když se v současnosti nakazíme Covidem, tak máme zhruba 1% šanci, že zemřeme a aspoň 10% šanci, že na nás nemoc zanechá dlouhodobé zdravotní následky. Ta dvě rizika se vůbec nedá srovnávat. Jakmile to bude možné, okamžitě se nechám očkovat," zakončil odhodlaně.